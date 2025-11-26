Lazo sobre Cardama: "Estamos tratando de revisualizar un contrato que sea más favorable al Estado uruguayo"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, afirmó este miércoles que se está en un proceso de negociación con la empresa Cardama tras la denuncia penal presentada por el gobierno. "Esa negociación ya se lleva a nivel jurídico. No es que yo me vaya a reunir con Cardama, sino que hay un intercambio respetuoso y después los abogados comenzarán a delinear para ver cómo seguimos con esto", indicó.

Lazo sostuvo que en medio de ese proceso será la interpelación en el Senado el próximo 10 de diciembre. "Lo que estamos tratando es de revisualizar un contrato que sea más favorable al Estado uruguayo y en ese marco sí poder tener las riendas de decir: 'bueno, hasta que no se plantee lo que nosotros necesitamos, los pagos no se disparan'. Hoy, no lo podemos hacer", remarcó.

La ministra reafirmó que el contrato está vigente y que ahora se está dando un proceso de negociación. Lazo reiteró la necesidad expresada por el presidente Yamandú Orsi de contar con las dos patrullas oceánicas. "Sabemos que es muy difícil", dijo sobre la posibilidad de construirse en Uruguay. "No descartamos ninguna", agregó.

