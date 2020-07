Los 300.000 votos que obtuvo el colorado ahora quedan a la deriva.

"Mucha gente hoy debe sentirse huérfana y decepcionada. Eso no es bueno para la política ni para la fortaleza democrática", señaló el líder del Partido Independiente

"Representar es un privilegio pero también una responsabilidad", agregó.

"UN CLÁSICO ES CALIDAD"

Más duro aún estuvo el "sanguinettista" Tabaré Viera: "En todas las disciplinas siempre hubo modas. En la música recuerdo al Twist,al Swing y otros ritmos que fueron furor en su época,desaparecieron como el viento.Los que perduraron siempre fueron los clásicos.Un clásico no es viejo ni nuevo,no pasa de moda, es permanente, es calidad".

LA SORPRESA DE PASQUET

Ope Pasquet, senador por Ciudadanos, el sector creado por Talvi dijo que la decisión le provocó "sorpresa".

"Si bien la decisión había sido hablada con anterioridad con algunos integrantes, varios entendían que la probabilidad de que ocurriera era baja", dijo a El País.

"SE FUE UN REPUBLICANO", DIJO MARTÍNEZ

Este lunes, una reacción importante fue la de Daniel Martínez, con quien Talvi se enfrentó en las presidenciales de 2019.

El actual postulante a la reelección municipal habló del tema en "Arriba Gente", programa de Canal 10

"Se perdió un republicano"., dijo Martínez. "La coalición pierde uno de sus puntos altos en republicanismo. Quienes creemos en la democracia respetamos la visión republicana y de las instituciones, con esa visión de mucho respeto que le reconozco a Talvi",agregó.

"Respeto la decisión personal pero lamento. Yo sé que la política implica muchos aspectos que involucran al individuo (...) Cuando él renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores le mandé un mail en ese sentido ", destacó.

"Lo espero para tomar un mate, o compartir un asado para intercambiar ideas".

COLORADO PEÑA: "ES UNA DECISIÓN DE VIDA"

El senador colorado y futuro ministro de Ambiente Adrián Peña también se refirió a la renuncia del líder de Ciudadanos: "Es una noticia que obviamente, como sector, nos afecta".

"Lo primero es respetar una decisión que, como en cada caso que se toman decisiones de posiciones a ocupar o de lugares a ocupar en política, hay que respetar", aseguró al programa Polémica en el bar (Canal 10).

"Es una decisión personal, es una decisión de vida. Él lo explica claramente en la nota, deja la actividad política partidaria, no así el sector".

Dijo desconocer si el retiro tiene"una causa única".

MARTINEZ ZIMARIOFF: "MUCHOS ESTABAN CANSADOS DE SUS ATAQUES HISTÉRICOS

Por su parte, el exprecandidato presidencial colorado Edgardo Martínez Zimarioff criticó duramente a Talvi aludiendo a él como "paracaidista".

Embed El paracaidista se fue y no volverá Qué bueno para el Partido y para el País. El malestar en sus propias filas ya era insostenible. Muchos estaban cansados de sus ataques histéricos y de creerse el dueño del Partido Colorado. Por suerte Ciudadanos tiene gente brillante y capaz. — Martinez Zimarioff (@zimarioff) July 27, 2020

"LO DE LA VUELTA DE BORDABERRY ES UN BOLAZO", DIJO EL DIPUTADO SCHIPANI

El diputado de Ciudadanos y secretario general del Partido Colorado (PC) por Montevideo, Felipe Schipani, dijo en el programa Doble Click : . “Nos golpea porque fueron dos años de construir un proyecto nuevo y depositar en un liderazgo que trajo al PC renovación”.

Schipani cree que el sector de mantendrá "en pie" y le dará gobernabilidad al país.

“Lo que nos queda claro es que no tomó esta decisión en caliente.De parte de la mayoría de Ciudadanos lo que tenemos es agradecimiento. Él seguirá aportando desde el aspecto técnico, no desde el liderazgo político”, dijo. “El proyecto continúa, se baja el capitán pero hay compañeros que tienen condiciones”.

Calificó de "bolazo" los rumores de que pedro Bordaberry volverá a la política a ocupar el lugar de talvi.

“No descarto que [Bordaberry] vuelva a la arena electoral, pero no es que venga a sustituir a Talvi en esta circunstancia. No se decretan los líderes”.

TALVI "NO AGUANTÓ", DIJO CÉSAR VEGA, LÍDER DEL PERI

César Vega, líder el partido ecologista PERI, habló en radio Sarandí sobre la salida de Talvi: "No aguantó. Así de sencillo. No le busquen más vueltas".

GANDINI PIDIÓ AL MENOS UNA LLAMADA

El dirigente blanco dijo a Radio Universal: “Es una posición muy personal, quizás debería haber hecho una llamada pero no tenía por qué tampoco ponerlo en asamblea".

Sobre el futuro de la coalición, comentó: “No creo que tenga ningún impacto”

JOSÉ MUJICA: "DEBE HABER COSAS QUE LO GOLPEARON"

El expresidente habló con radio Montecarlo y dejó algunas frases:

“Creo que Talvi ha hecho un viajecito por su interior, por sus sentires y pensares, y ha tomado esta decisión. Seguramente no lo hizo intempestivamente, se tomó varios días por lo visto, y sacó una conclusión.

Pero, más allá de lo que pueda decir, me preocupa lo de sentir la política tiene sus esquinas duras, muy duras, y los seres humanos no somos tan poéticos ni tan perfectos. Se expresan en ella, en sus luchas, todos los pliegues de la conciencia humana, y seguramente debe haber cosas que lo deben haber golpeado que no esperaba”.

“Lamento su partida. Y lo lamento porque pensaba, por mi país, por los sentires, que el batllismo es un pedazo de historia nacional, y daba la impresión de que había un algo de retomar un viejo sentir social, aggiornado a nuestro tiempo, y eso es una riqueza pública. Pero no fue así. Personalmente, no hago otra cosa que darle mis saludos a Talvi”,

"Es probable que esos cruces que se dieron con el presidente hayan lastimado a Talvi en su interior”.

“Pienso que la coalición va a seguir en lo inmediato, porque al retirarse Talvi del escenario público, me da la impresión que dentro del Partido Colorado se agiganta el peso del doctor Sanguinetti, que notoriamente es el impulso intelectual de esta coalición.

MARIO BERGARA: "OTRA DESPROLIJIDAD DE LA COALICIÓN"

El senador retuiteó una nota de La Diaria sobre la renuncia de Talvi y posteó un comentario