"Las condiciones para empezar las clases están dadas", afirma directora de Secundaria

“Cuando nos encontramos en un escenario tan particular como este, a lo que debemos apuntar es a lo que hizo la mayoría de las comunidades educativas: docentes, inspectores, directores y funcionarios no docentes, acá hay que agradecer a todos”, señaló.

“Uno no está acostumbrado a trabajar en pandemia. Hemos desplegado una batería de acciones para hacer posible esto. Que las cosas no puedan ser perfectas al 100%, debo decir que tal vez sí. Pero acá se trata de hacer acciones que sumen, eso sin duda. Cuando uno está en una pandemia donde se está jugando la educación pública, me parece que tenemos que ser muy responsables”, sentenció.

“Por eso yo apelo a la responsabilidad social y le hablo a la mayoría de los docentes que sabe que su rol es importante. Esta pandemia como crisis nos trajo la oportunidad de poner en el tapete la importancia social que tiene un docente para la educación”.