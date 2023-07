Las candidaturas preferidas de los uruguayos a un año de las elecciones: la encuesta de Equipos

Cuando se pregunta a los frenteamplistas su preferencia en forma espontánea, Yamandú Orsi es el candidato más mencionado (34%), seguido de Carolina Cosse (24%), y bastante más lejos vienen otros candidatos como Mario Bergara (3%), junto con ex candidatos (José Mujica, Danilo Astori, Daniel Martínez) que no estarán en la contienda, y otros actuales líderes que tampoco competirán, (como Óscar Andrade y Fernando Pereira). Hay uno de cada cuatro frenteamplistas que no tiene opinión al respecto (23% no saben, y 4% dice que ninguno), lo que refleja la razonable incertidumbre que una parte del electorado tiene sobre la competencia, faltando todavía un año para la elección.

INTERNA FA espontanea_00065.png

Cuando se ofrece a los entrevistados un “menú” guiado con cuatro candidatos, las respuestas mantienen el orden previo, pero las diferencias entre Orsi y Cosse se reducen significativamente. Orsi lidera con 41% de las preferencias, contra 38% de Carolina Cosse, 12% de Mario Bergara y 3% de Andrés Lima.

INTERNA FA guiada_00118.png

Los resultados de este doble ejercicio confirman el buen posicionamiento de Yamandú Orsi, que encabeza ambos escenarios; muestran el potencial de Carolina Cosse, que llega a emparejar el escenario guiado (aunque está por debajo en el espontáneo), y muestran un fortalecimiento de Mario Bergara que por primera vez en este ciclo electoral supera el 10% de las adhesiones en el escenario guiado.

Partido Nacional: Álvaro Delgado lidera, seguido por Laura Raffo

En las preferencias espontáneas, Delgado recibe el apoyo de un tercio del Partido Nacional (32%), seguido por Laura Raffo (16%). Estos son los dos candidatos que recogen mayor cantidad de menciones. Al igual que ocurría en el caso del Frente Amplio, surgen nombres de líderes o referentes que no van a estar en la contienda, el más destacado el del presidente Lacalle Pou (12%), constitucionalmente impedido de competir en esta instancia. Otros candidatos o posibles candidatos, como el senador Jorge Gandini, la vicepresidenta Beatriz Argimón, o el ministro de Defensa Javier García reciben también algunas menciones. El núcleo que no expresa preferencia espontánea por ningún candidato (33%) es significativo, y mayor aún al de la interna frenteamplista. La renovación completa del “menú” de candidatos del Partido Nacional respecto a elecciones anteriores es una posible explicación de esta situación.

INTERNA PN espontanea_00065.png

Cuando se presenta un escenario guiado con seis candidatos o posibles candidatos, Delgado obtiene una diferencia mucho más amplia. Lidera la interna con 51% de las adhesiones contra 17% de Laura Raffo, 10% de Beatriz Argimón, 5% de Jorge Gandini y 4% de Javier García, además de 3% a Juan Sartori. El nivel de no respuesta se reduce a 10%.

INTERNA PN guiada_00124.png

En el balance de ambos escenarios, queda clara la posición de liderazgo de Álvaro Delgado (amplificada en el escenario guiado), y de principal desafiante de Laura Raffo. La candidatura de Jorge Gandini, y las eventuales de Beatriz Argimón y Javier García, si bien no emergen de forma significativa en la pregunta espontánea, crecen en la pregunta guiada, sobre todo en el caso de Argimón.

Partido Colorado: Bordaberry con liderazgo en ambas canchas

Entre los colorados, el escenario espontáneo es liderado con holgura por Pedro Bordaberry con 44% de las preferencias. Mucho más abajo aparecen algunos excandidatos (Julio María Sanguinetti con 7% y Ernesto Talvi con 4%), o posibles candidatos (Robert Silva, Tabaré Viera, Andrés Ojeda, Adrián Peña o Gustavo Zubía). Más de la tercera parte de los colorados (35%) no manifiesta preferencia espontánea por candidatos a esta altura.

INTERNA PC espontanea_00065.png

En el escenario guiado el liderazgo de Bordaberry se confirma, y sus adhesiones trepan al 52%, seguido por Sanguinetti con 19%, por Robert Silva con 10%, Andrés Ojeda con 5%, Gustavo Zubía con 4%, Adrián Peña con 3%, Tabaré Viera con 2% y Gabriel Gurméndez con 1%.

INTERNA PC guiada_00065.png

El liderazgo de Bordaberry es notorio en ambos escenarios. Incluso, sus niveles de mención espontánea (44%) son superiores a los que tienen Yamandú Orsi y Álvaro Delgado en sus respectivas internas. Esto puede parecer curioso, porque Bordaberry no confirmó aún su candidatura, ni su regreso a la actividad política. Los datos muestran que una parte importante del electorado colorado estaría dispuesto a votarlo si este paso se concretara.

El resto de posibles candidatos cuenta por el momento con apoyos en nichos específicos de electores. El “menú” guiado presentado tiene el problema, además, que presenta varios candidatos en simultáneo de un mismo sector. Cuando las candidaturas se terminen de definir, es probable que quienes sean definitivamente los candidatos terminen aglutinando adhesiones sectoriales que hoy aparecen dispersas.

Nota metodológica: cómo se miden las internas de los partidos

Posiblemente no hay una forma óptima de medir, a esta altura, las preferencias de los ciudadanos en la interna de un partido. Esto tiene que ver con el tipo de pregunta aplicado, y con el tipo de universo que se considera para la respuesta. La pregunta “espontánea”, donde el entrevistador no presenta opciones, puede sesgar las respuestas hacia candidatos que ya lo fueron en el pasado, o que tienen mayor conocimiento por parte de la población. A su vez, pueden considerarse más sólidas, en el sentido de que la encuesta recoge una preferencia ya existente en la mente del entrevistado. La pregunta “guiada”, donde sí se presenta un listado de candidatos sobre los cuales elegir, tiene el riesgo de un posible sesgo del investigador a la hora de construir el listado. Adicionalmente, puede medir preferencias menos sólidas, es decir, reacciones puntuales ante un menú, que no necesariamente refleja una predisposición previa (que, de existir, debería haber aparecido en la respuesta espontánea). Equipos Consultores utiliza ambas herramientas en combinación (pregunta espontánea, y guiada), ya que ambas aproximaciones tienen un valor analítico importante para entender la realidad.

Por otra parte, es sabido que las elecciones internas no son de voto obligatorio. Es razonable pensar que a esta altura muchos uruguayos no tienen definido, o siquiera pensado, si concurrirán a votar o no. A quiénes preguntar su preferencia es una decisión metodológica relevante. Podría considerarse como universo de estudio a todas las personas que dicen haber votado en el pasado, o tener intenciones de votar a un partido en las elecciones nacionales próximas. Pero, con independencia del voto o no a un partido político en la elección nacional (obligatoria), la decisión de votar en una interna (no obligatoria) suele relacionarse con niveles de identidad y cercanía partidaria más intensos (usualmente, en las internas han votado alrededor del 40% de la población). Por este motivo, la aproximación metodológica de Equipos Consultores es considerar para este análisis solo a un núcleo específico de personas: aquellas que, con independencia de su orientación de voto, se manifiestan “cercanas” o “muy cercanas” a cada uno de los partidos.

FICHA TÉCNICA:

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 2 y el 16 de junio de 2023 a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara) y encuestas telefónicas realizadas a través de telefonía celular.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional. Para las encuestas realizadas vía telefonía celular, el universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, usuarios de telefonía celular.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

El universo de estudio de los datos presentados son todas las personas que se sienten “cercanas” o “muy cercanas” a cada partido político, mayores de 18 años y residentes en todo el territorio nacional. El número de personas encuestadas con esta característica para cada partido político y su respectivo margen de error máximo esperado dentro de un intervalo de confianza del 95% se observan en la siguiente tabla:

image.png

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas: