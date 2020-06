Larrañaga ordenó retirar la placa de Castiglioni de la sede de Inteligencia

La situación desató polémica pues Castiglioni fue jefe de Inteligencia en dictadura y tanto desde el Frente Amplio como desde el Partido Nacional pidieron que se revea la situación.

"La placa de Castiglioni fue puesta en el gobierno de (Jorge) Batlle en el año 2000. Pasaron 16 años antes de que se sacara la placa de Castiglioni, pasaron dos gobiernos del Frente Amplio y no se dijo nada, ni cuando se puso ni todos los años hasta que la placa se sacó", comenzó explicando Larrañaga.

"Quiero ratificar la condición de buena fe con que ha actuado el director Nacional de la Policía (Diego Fernández), es un gran colaborador y estoy convencido de su buena fe en toda esta situación. Pero también sostengo como ministro del Interior que no tengo ningún derecho a condicionar ni al gobierno, ni a mi presidente, por los accionares que se puedan dar en el marco del Ministerio del Interior".

Como ministro, respaldando a la Policía y al director Nacional, he resuelto que vamos a sacar la placa de Castiglioni. No es momento de divisiones ni enfrentamientos No queremos vivir con los ojos en la nuca porque mi contribución al esfuerzo público y actual que el país requiere es enfrentar los únicos adversarios del gobierno que son lo problemas de los uruguayos que no tienen color partidario.