"Lo que se está diciendo sobre nosotros, los restantes precandidatos del Partido Nacional, es de una dimensión nunca vista en nuestro país. Una mecánica corrupta de hacer política", indicó Larrañaga en la publicación. "Usted debe ser dueño del recato y del respeto republicano que nos debemos los blancos. Para nosotros, la política no es un entretenimiento donde derrochar plata ni engañar a la gente", agregó.

"Siempre luché por mi partido y por el país. Como hace más de 40 años los blancos nos rebelamos contra el poder de los fusiles de la dictadura, hoy nos toca rebelarnos contra otro poder: el de la plata aplicada al vale todo", indicó en el texto.

Larrañaga indicó que por un lado, el Frente Amplio "usa la publicidad oficial para mentir sobre la situación del país", pero señala que hoy tienen alertas dentro de su partido.

"Tenemos que censurar que se juegue con la gente: con nuestros jubilados. Jugar demagógicamente con las necesidades de la gente que es por demás vulnerable, es descalificante y degradante. Política de la peor clase. La Mala política", agregó el precandidato.

Esto es en referencia a la promoción de la tarjeta MedicFarma que hace Sartori. Se trata de un plan para jubilados y pensionistas quienes podrán obtener medicamentos gratuitos en cualquier farmacia.

Días atrás la polémica fue porque en actos de Sartori se entregaron réplicas de la mencionada tarjeta. Algunos pensaron que era la original y que tendría vigencia si el precandidato gana la presidencia. Luego, desde el comando de campaña se aclaró el malentendido.

"Mi obligación es decir lo que siento, mi deber es defender a mi partido frente a promesas vacías y engañosas que nos hacen mal a todos los uruguayos", indicó Larrañaga.

El dirigente resalta la necesidad de defender al partido y su "sagrada" integridad.

También se refirió a uno de los asesores de Sartori, el venezolano José Rendón, conocido como "experto en propaganda sucia". E indica que casualmente aparecen ahora "mexicanos interesados en encuestar" a Uruguay, "mensajes de whatsapp con números de India" y "gente en portales desconocidos publicando cualquier cosa".

También se dirige directamente a Sartori aclarándole que "el Partido Nacional no promete cualquier cosa y no se presta a los experimentos de mercaderes ni a la hipocresía de tartufos".

Por otra parte, califica al precandidato como alguien "que se dice blanco pero no se comporta como tal. No se puede andar a la caza de conciencias valiéndose de publicidad mentirosa y abusiva". También critica la postura de Sartori de victimizarse. "Nosotros no somos dueños de nada. Solo de nuestra trayectoria, que habla por nosotros", agregó.

En el cierre de su columna, Larrañaga le pide a su contrincante que pida disculpas "por lo mal que hace, desande el camino de las promesas demagógicas que juegan con las necesidades de la gente más vulnerable. Porque vota la gente, no la plata. En esta defensa, no transo", concluyó.