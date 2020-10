Larrañaga: "en 15 años fracasaron políticas de seguridad, sociales y educativas"

Allí el ministro se refirió a los homicidios y situaciones delictivas que sucedieron en los últimos días "nosotros heredamos una situación de emergencia en materia de inseguridad, en 15 años lamentablemente fracasaron políticas de seguridad, políticas sociales, políticas educativas, y esta es la lucha también contra la droga, que se agrega como un elemento adicional, que tiene coletazos de violencia, porque en el epicentro de los delitos está la droga".

Dijo que desde su cartera "nos hacemos cargo con responsabilidad, con preocupación, no nos hacemos los desentendidos, no echamos culpas, pero si decimos que recibimos una situación compleja, porque la pobreza no arrancó el primero de marzo. (....) y lamentablemente hay una situación que tenemos que enfrentar".

"Nos preocupa porque todos los homicidios nos importan, nos impactan como seres humanos y estamos trabajando intensamente para enfrentar el delito continuar e incrementar el combate contra la droga que genera impacto muy fuerte en la situación de los delitos".

Clubes cannábicos

Larrañaga manifestó hace unos días su preocupación por la posibilidad de que los clubes de cannabis que funcionan en el país estén abasteciendo el mercado negro, y comentó que el ministerio debería tener acceso a la información de los mismos.

Consultado sobre este aspecto, este sábado dijo que "nosotros no queremos penalizar a los consumidores ni estamos para una mala aplicación de las disposiciones legales vigentes, lo que simplemente sostenemos es que el ministerio del interior debe poseer información para que se cumpla de acuerdo a parámetros de corrección lo que significa el tema de las disposiciones legales, nada más que eso".