Larrañaga dijo que "no fue un error" la designación del Jefe de Policía de Flores

“Hay una acusación fiscal ya planteada contra quien fuera Jefe de Policía de Flores por un hecho que sucedió en 2008” agregó el ministro; quien explicó que tras comunicarse con el Presidente se resolvió lo que “fue el resultado de la misma”. El jefe de Policía, Comisario Mayor Juan Angel Fontes Echeverría, puso a disposición del Ministerio del Interior su renuncia y “nosotros lo aceptamos porque debe resolver su propia situación jurídica” agregó Larrañaga.

Larrañaga manifestó que "no fue un error" haber designado al Comisario Mayor Fontes Echeverría pese a que su investigación data de 2008, "no sabíamos que podía terminar en una situación de acusación fiscal, que no significa condena" agregó.

Fontes Echeverría asumió como Jefe de Policía de Flores el 1 de marzo, luego de ser designado por el actual gobierno, por lo que estuvo solo seis meses y medio al frente de esa Jefatura.

Su renuncia está vinculada al crimen de un joven cometido años atrás. La fiscal Alicia Abreu pidió el procesamiento con prisión de cuatro policías, entre los que se encuentra Fontes Echeverría, por un presunto delito de corrupción en la investigación del homicidio de Jaun Carlos Matonte ocurrido en novimbre de 2008. A los efectivos, se los acusa de entorpercer la investigación.

Matonte tenía 17 años cuando su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en Trinidad, con varias heridas y un balazo en la cabeza. En ese momento la justicia local laudo el tema con la internación de un menor, quien poco después fue absuelto por el Tribunal de Apelaciones.

En 2015 el caso se reabrió y mas de 50 personas fueron indagadas. Un año mas tarde tres personas resultaron procesadas por el homicidio de Matonte.

Antes que el caso se cerrara la familia de la victima cuestionó el accionar de la policía y presentó una denuncia, por lo que se inició una investigación que determinó que los policías ocultaron pruebas incurriendo en presunta corrupción y entorpecimiento a la investigación.

La defensa de los policías involucrados interpuso un recurso de inconstitucionalidad y el caso pasara a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).