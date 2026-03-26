RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Lagomar: murió el conductor de una moto embestido por una camioneta que no respetó cartel de Pare

El siniestro de tránsito en Lagomar involucró al padre del jugador de la selección uruguaya José María Giménez, que conducía una camioneta. El conductor de la moto falleció cuando era atendido por médicos en un centro de salud.

canelones-policia

El conductor de una moto murió el miércoles en un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, en Lagomar, Canelones. El siniestro involucró al padre del jugador de la selección uruguaya José María Giménez, que conducía una camioneta.

El hombre de 51 años circulaba en una moto marca Yamaha por la calle Argentina, de norte a sur, indica el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Al llegar al cruce con Venecia fue embestido por una camioneta marca Mitsubishi, que no respetó el cartel de Pare, resultando gravemente herido.

Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros

De acuerdo al informe policial, el conductor de la camioneta iba por Venecia de oeste a este y dijo que no vio el cartel de Pare.

El motociclista fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia médica y trasladado a un centro asistencial. Posteriormente, se constató su fallecimiento.

Giménez, de 69 años, conductor de la camioneta, no presentó lesiones, según el informe policial.

La fiscal Cristina Falcomer dispuso que trabaje en el lugar personal de Policía Científica para realizar las pericias a ambos vehículos, el relevamiento de cámaras y testigos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
Robo en ciudad vieja

Ladrones cortaron la luz de toda una cuadra en Ciudad Vieja y robaron un comercio; Fiscalía los dejó libres
Batlle y Ordóñez y José Arechavaleta

Pintaron mural y cebra en Aires Puros por Santiago, el adolescente atropellado; reclaman medidas
AVENIDA 18 DE JULIO

Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"

Te puede interesar

Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros. Foto: FocoUy
CONSEJO DE MINISTROS

Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros
Seguridad, tema central del Consejo de Ministros que encabeza Orsi este jueves en la Criolla Elías Regules. Foto: FocoUY
Consejo de ministros

Se conocerá hoy el plan de seguridad: Negro lo presentará en conferencia de prensa tras reunión del gabinete
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio. Camino Antares y Azotea de Berro, descampado donde fue incendiado el auto.
Homicidio en montevideo

Mataron a un hombre en Puntas de Manga: los autores incendiaron el auto que usaron y escaparon en otro

Dejá tu comentario