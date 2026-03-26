Lagomar: murió el conductor de una moto embestido por una camioneta que no respetó cartel de Pare

El conductor de una moto murió el miércoles en un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, en Lagomar , Canelones. El siniestro involucró al padre del jugador de la selección uruguaya José María Giménez, que conducía una camioneta .

El hombre de 51 años circulaba en una moto marca Yamaha por la calle Argentina, de norte a sur, indica el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Al llegar al cruce con Venecia fue embestido por una camioneta marca Mitsubishi, que no respetó el cartel de Pare, resultando gravemente herido.

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De acuerdo al informe policial, el conductor de la camioneta iba por Venecia de oeste a este y dijo que no vio el cartel de Pare.

El motociclista fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia médica y trasladado a un centro asistencial. Posteriormente, se constató su fallecimiento.

Giménez, de 69 años, conductor de la camioneta, no presentó lesiones, según el informe policial.

La fiscal Cristina Falcomer dispuso que trabaje en el lugar personal de Policía Científica para realizar las pericias a ambos vehículos, el relevamiento de cámaras y testigos.