Desde la oficina de la Torre Ejecutiva el presidente aseguró que en Venezuela no "funciona la separación de poderes, no hay legitimidad de alguno de esos poderes, no hay elecciones libres, se violan todos los derechos humanos de forma continua, hay tortura, hay cárcel sin juicio". Y además agregó "es más te diría la pregunta debería ser al revés: Venezuela tiene algún elemento para asegurar que es una democracia? Porque nos complica muchísimo decir uno" afirmó al medio.

La situación de Uruguay respecto a la pandemia por el nuevo coronavirus, la preocupación por los rebrotes que han aparecido en las últimas horas en instituciones de salud y la posible vacuna contra el Covid-19 de la cual dijo “no querer que sea una meta a mediano plazo”, fueron algunos temas de la entrevista.

Además hizo referencia que se continuará actuando con la realidad, que es sin vacuna y con la privatización de empresas estatales. En ese sentido remarcó que la discusión es la eficiencia y la competencia o la propiedad. Sobre esto, Lacalle Pou dijo que la privatización es propio de otra época y Uruguay cuando tuvo la posibilidad de hacerlo, el 72% de los uruguayos estuvo en contra.