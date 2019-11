Lacalle Pou responde al FA: "que se metan con los políticos, no con los más necesitados"

Durante un acto en Rivera, Lacalle Pou cuestionó a quienes desde el oficialismo dicen que si él gana la Presidencia se verán afectados los salarios, las jubilaciones y los derechos adquiridos.

Así lo dijo este mismo miércoles Martínez cuando presentó a cuatro de quienes serían sus ministros en caso de ganar el gobierno.

“Pueden decir lo que quieran de nosotros, no nos afecta. Yo abrí mi corazón, me mostré como soy, no le temo a la mentira y la calumnia, pero sí nos molesta la falta de respeto a las necesidades de la gente. Que digan que van a perder salario, jubilaciones, derechos o salud. Eso sí nos indigna”, dijo Lacalle Pou ante militantes del Partido Nacional y los partidos que conforman el acuerdo opositor.

“Que se metan con los políticos, no con los más necesitados”, gritó el candidato nacionalista.

“Vamos a estar al lado del que sufre desde el primer día del gobierno hasta el último. Ese es mi compromiso. Ese es nuestro compromiso”, agregó.