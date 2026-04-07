Yamandú Orsi se reúne con varios ministros antes de anunciar el nuevo plan para personas que viven en la calle

El presidente Yamandú Orsi se reúne este martes de mañana con varios ministros en la previa al anuncio del nuevo plan para atender a las personas que viven en la calle .

La denominada primera estrategia nacional sobre situación de calle involucra a los ministros de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; de Trabajo, Juan Castillo; de Salud, Cristina Lustemberg; de Vivienda, Tamara Paseyro; de Interior, Carlos Negro; y de Defensa, Sandra Lazo.

El anuncio del nuevo plan está previsto para este martes pasado el mediodía (12:30) en una conferencia de prensa que encabezará el presidente Orsi junto al ministro Civila.

El plan se propone una atención integral de las personas en situación de calle, con traslados a refugios, cuidados sanitarios, formación para la búsqueda de una salida laboral y vivienda.

El Ministerio del Interior comenzó hace ya un par de meses el traslado de personas que ocupan espacios públicos de forma indebida, mientras que, como es habitual ya desde hace varios años, el Ministerio de Defensa aporta espacios en unidades militares para que las personas que viven en la calle puedan tener un lugar donde pasar la noche durante el invierno.

Nota en desarrollo.