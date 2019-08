Lacalle Pou: "No me conforma la renuncia del director de Aduanas"

Recordó los postulados del ex presidente José Mujica, que legalizó el consumo de cannabis justamente para combatir el narcotráfico, y dijo que las políticas al respecto "han fracasado".

Agregó que no solo subió el consumo sino también el narcotráfico, "el narcotráfico es un delito internacional, aquí no se producen mayoritariamente drogas, salvo alguna sintética, pero básicamente es es importada, por lo cual nuestras fronteras son un colador".

"Allí tenemos un tema de Prefectura, allí tenemos un tema de Aduana y allí tenemos un tema que todavía no se ha instalado las Fuerzas armadas donde la ley dice que hay que instalarlas."

El candidato dijo que la violencia está instalada no solamente en Montevideo, sino en todo el país, y que el narcotráfico tiene que ver con el consumo de drogas, que daña a la sociedad; con uno de los tres negocios ilícitos que más dinero mueve en el mundo; y con la visión que tienen otros países de Uruguay: "Estados Unidos ya dijo `guambia´ con Uruguay. que no está en un nivel de seguridad aceptable como lo estaba. Segundo, cada vez que un contenedor de nuestro país llega a algún lado, ¿no lo van a mirar de reojo?."

Con respecto a la renuncia de Canon dijo que "está bien que renuncie, pero no me conforma. (...) Cuando pasa esto no es el jerarca de segundo o tercer nivel, es el ministro. Y aquí no se trata de pedir renuncias, porque sabemos que es pedirle peras al olmo, pero no hay una responsabilidad especifica sobre políticas que han fracasado a todas luces".