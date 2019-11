Consultado acerca de las últimas declaraciones y propuestas de su rival para el balotaje Daniel Martínez, el candidato del Partido Nacional dijo que “no es serio ni responsable” asegurar que si gana la oposición puede haber una crisis como la del año 2002.

“Decir eso ya está lejos del nerviosismo y lejos del temor por perder el poder. Aquellos que dijeron que el miedo no era la forma, en la desesperación lamentablemente ahora lo están sembrando”, apuntó.

“Espero que haya sido un mal momento, estoy seguro que esa no es la esencia de Daniel Martínez, es el Daniel Martínez que está pasando por un momento complejo”, agregó el líder de la oposición.

Consultado sobre la propuesta del candidato del Frente Amplio de crear 90.000 puestos de trabajo, Lacalle Pou respondió: “Todo lo que está sosteniendo Martínez hoy no lo puede solventar y no lo puede fundamentar, pero bueno, está en todo su derecho de hacer propuestas aunque no sean creíbles”.

Acerca del anuncio que hacen algunos sindicatos y el PIT-CNT de que habrá mayor conflictividad si la oposición llega al gobierno, Lacalle Pou dijo no entender por qué.

“No entiendo por qué estaríamos adelantando conflictividad si no tenemos previsto conflictos”, aseguró.