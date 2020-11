"En todo el departamento de Cerro Largo se ha actuado con mucha rapidez y mucha conciencia. Hoy estuvimos en contacto con las rastreadoras, que están trabajando muchas horas aún en la noche para el rastreo que ha sido tan importante en el control de la epidemia", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

El mandatario también se refirió a la futura asunción de intendentes y alcaldes. "La recomendación es hacerlo en lugares con aforo, que la gente festeje en sus casas y quien vaya a asistir con tapabocas y la distancia física".

"Todos sabemos que se viene el verano y que hay más movimiento y movilidad, no solo dentro del departamento sino hacia otros departamentos y se dificulta el control. Hasta ahora la libertad responsable ha tenido éxito gracias a la conducta de los uruguayos".

"Ahora estamos en otra fase: claramente en el país se ha vuelto a la vida laboral, cultural, social y educativa. Necesitamos que exista una convivencia solidaria. Estamos en actividad y sabemos que si nos cuidamos entre todos esta convivencia no tiene por qué tener vuelta atrás", insistió.

"El ejemplo de Cerro Largo nos sirve. Vamos a ver cuando estudiemos la movilidad, cómo ha bajado. Cuando baja la movilidad no solo es una afectación social, es una afectación económica y eso significa menos gente haciendo el jornal".

CLASES

Lacalle Pou también fue consultado sobre la posibilidad de volver a suspender las clases. "Estamos a pocos días de terminar los cursos. Venimos con un rezago en el aprendizaje muy importante. (...) Se ha agrandado la brecha educativa. Hoy pensar en la virtualidad cuando no es necesario, no nos parece bien. No hay motivos para suspender las clases. Estamos convencidos de que no hay riesgo de que los gurises asistan a clase", afirmó.

TEMPORADA

Por otra parte, y haciendo un balance de estos ocho meses de gobierno dijo que "hay temas que ya eran preocupantes que se agravaron". En esa línea mencionó: "el tema del desempleo, de la inversión. (...) La pandemia no hizo otra cosa que agravar eso".

"Y como viene la situación, la temporada turística, que va a ser mejor que lo que muchos vaticinan, también va a tener de alguna manera un déficit económico".

"Las crisis pasan pero las consecuencias quedan. Uruguay salió de la crisis de 2002 pero al día de hoy todavía hay gente que padece las consecuencias económicas de la crisis de 2002".

CARNAVAL

El mandatario también fue consultado por el Carnaval y la posibilidad de que se concreten los eventos. "La pregunta de los carnavaleros es recurrente. No creo, me adelanto -es una visión personal- que se va a ser tajante. Quizá haya que ser muy sutil en aquellos eventos de carnaval permitidos y los prohibidos. Parece lógico tener Desfile de Llamadas, Desfile de Carnaval, que los ensayos se hagan con 200 personas, veremos el Teatro de Verano con aforo mínimo".

"Está todo para hablarse pero en eso hace mucho la decisión de la Intendencia de Montevideo. El gobierno nacional con la intendencia va a tomar algún tipo de decisión. La experiencia que tenemos es que cuando la comunidad departamental actúa, se es más eficiente".