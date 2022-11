Lacalle Pou expresó al fiscal general "preocupación" por "conversaciones personales" con Astesiano

“Después de la detención, y esto lo pueden corroborar con el Fiscal de Corte, lo llamo al Fiscal de Corte y le digo, fiscal, acaban de detener a mi custodia personal, por supuesto que tengo la preocupación por las conversaciones personales que involucran a quien habla y a mi familia”, dijo Lacalle Pou.

“Y la verdad, que pasado el tiempo, me parece que lo mejor que se pudo hacer y dictaminar por parte de la fiscal, porque un día sí y otro también, dos medios por lo menos, que no sé cómo accedieron a todas las conversaciones, están filtrando información. Si el día de mañana esos chat se requirieran me imagino que un juez, en este caso, los puede pedir. Lo que tiene que quedar meridianamente claro es que nosotros no obstruimos en nada a la Justicia ni a la fiscal, es más, se trató de colaborar en lo posible”, agregó el mandatario.