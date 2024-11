Lacalle Pou sobre el debate: "Que sea de contraposición de proyectos, porque no son lo mismo"

“Espero que sea de contraposición de proyectos, porque es cierto que no son lo mismo los dos proyectos. A veces se tiene temor a la discusión, yo creo que la discusión es buenísima, es sana, el tema es en el tono que sea. Ustedes me han escuchado decir firme con las ideas y suave con las personas. Si se puede ser firme con las ideas no hay necesidad de ser duro con las personas. Si no se tienen ideas firmes hay que entrar a la descalificación”, respondió el presidente sobre qué espera del debate.