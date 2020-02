El presidente electo Luis Lacalle Pou dijo este viernes en el American Business Forum que "Uruguay es el mejor país del mundo", aunque sus habitantes" somos críticos, nos autoflagelamos y a veces no nos valoramos".

"Hay un complejo muy instalado de que si te va bien no lo digas. Pero los uruguayos salen al mundo y les va bárbaro, es gente amable, dijo Lacalle al ser entrevistado en el Convention Center de Punta del Este al inicio de la 5ª edición del evento.

En esos términos, el líder blanco explicó su iniciativa para que extranjeros se radican a vivir en el país.

El periodista Ismael Cala lo presentó como "un presidente joven, lleno de energía y que busca promover la unidad no sólo entre los uruguayos, sino en todo el continente".

Lacalle Pou dijo que Uruguay "tiene un papel de equilibrio a jugar en el Mercosur

"Hemos recibido buenas señales de las grandes potencias, Históricamente Uruguay ha sido muy equilibrado, Creo que tiene un rol para jugar en el Mercosur, no podemos concentrarnos en las visiones ideológicas de Brasil y Argentina, si nos quedamos en eso no vamos a avanzar", agregó.

En ese sentido, el futuro presidente dijo: "Estamos convencidos de que el Mercosur tiene mucho para negociar y para ofrecerle al mundo, tanto oferta como demanda, pero a Uruguay le tienen que soltar un poco el corset"

Sobre el tema indicó que "Uruguay es un país que por su dimensión, población y sintonía política tiene más capacidad de moverse antes".

Uno de los grandes objetivos de su presidencial es que "la gente en Uruguay camine sin miedo".

Cuando le preguntaron por la seguridad pública, Lacalle dijo que el concepto a emplear es el de "seguridad humana". "No solo está referida a la seguridad sino a la violencia en general", comentó.

No solo se trata de bajar los índices delictivos, añadió, sino que el estado debe "redefinir el concepto de tolerancia".

El futuro jerarca explicó: "antes era 'te banco porque no me queda otra', ahora la tolerancia es 'yo me pongo en tus zapatos, no estoy de acuerdo pero te entiendo''", indicó.

Lacalle dijo que no le gusta gritar ni la gente que grita. No tener "control de sí mismo", es un obstáculo "para llevar adelante un país".

No me nace, cuando estoy muy (enojado) me voy a surfear un poco y el mar me limpia", indicó. "Y mi familia es otro gran pilar que me ayuda en los momentos de frustración