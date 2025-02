Lacalle Pou dijo que termina el gobierno "con el orgullo de haber hecho las cosas bien"

“El enorme cumplimiento de los compromisos hace que a la persona que confió, que depositó su esperanza, le cumplimos”, agregó antes de reflexionar sobre “cómo hace un gobierno, un presidente de la República para representar a todos”.

“Es muy difícil. Primero hay que ser fiel a sus valores y principios, segundo el compromiso dado, asumido, y tercero cómo hacés para gobernar para aquellos que no te acompañaron, no te votaron, porque al fin y al cabo, ese último círculo es todo el Uruguay”, dijo Lacalle Pou, y agregó: “Por eso el último círculo concéntrico del orgullo de hacer las cosas bien, es que en el desacuerdo, en la no coincidencia, siempre hubo respeto, siempre hubo entendimiento, nunca se usó el poder de manera ilegítima o abusiva y terminamos, como decía José Luis (Falero) que a mi me gusta repetirlo, dentro de dos días, yo pudiendo ir a cualquier lugar del país y mirar a cualquiera, en el acuerdo o en la discrepancia y decir que tenemos el orgullo de haber hecho las cosas bien”.

Últimas actividades de Lacalle Pou antes de dejar el gobierno

Lacalle Pou cumple este jueves 27 y viernes 28 con sus últimas actividades públicas antes de entregar el mando presidencial a Yamandú Orsi, el sábado de tarde.

Este jueves, a la hora 10, Lacalle Pou encabezó la inauguración de obras de reforma de la ruta 8 en Treinta y Tres, en la intersección con la ruta 98.

Más tarde, al mediodía el presidente participó en la inauguración de obras de electrificación rural en Rincón de Gadea, también en Treinta y Tres. Esta actividad se realiza en la escuela N° 29 de esa localidad.

Por último, el viernes 28 será el último día de Lacalle Pou como presidente de la República. Ese día participará en el acto y el desfile para conmemorar 214 alos del Grito de Asencio, en Mercedes, Soriano.

En tanto, el viernes de tarde Lacalle Pou reunirá a su gabinete de ministros ampliado, con exjerarcas del Poder Ejecutivo y otros invitados especiales, como los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesoró al gobierno durante la pandemia del Covid-19.

Al finalizar este encuentro de despedida se realizará el arriado del Pabellón Nacional y entrega al presidente en la Plaza Independencia.

Para este acto el Partido Nacional convocó a sus militantes, para acompañar a Lacalle Pou en su última actividad, prevista para las 18:30 del viernes.