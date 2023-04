Lacalle Pou dijo que la coalición tuvo "el coraje y la valentía" de llevar adelante la reforma jubilatoria

Con motivo de la votación del proyecto de reforma de la seguridad social que tendrá lugar esta semana y las medidas dispuestas por la central sindical para el próximo martes, el mandatario indicó que el gobierno cumplió un compromiso electoral. "Hace muchos años, por lo menos 15, o más que todo el sistema político dice que es urgente una reforma de la seguridad social, lo que hizo la coalición es ponerse de acuerdo, llegar a un proyecto y tener el coraje y la valentía de llevarlo adelante y no medir si conviene o no conviene". Y añadió: "Porque si uno se da cuenta de un problema que tiene el país y que tiene la sociedad a futuro, si es de la gravedad que se lo llama urgente, en ese sentido que corre peligro las futuras generaciones con su seguridad social, con sus jubilaciones y pensiones, hay que hacerlo".

Lacalle Pou señaló que si el gobierno, teniendo los votos, no hubiera hecho la reforma, no hubiera hecho frente a los problemas del país. Consultado por Subrayado sobre las declaraciones del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sobre el conflicto en el IAVA, respondió: "Paso, como era aquel programa Feliz Domingo. Y agregó: "Paso, no tengo tiempo".