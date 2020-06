En su momento, se conoció que Loinaz intentó contratar a su pareja como asistente y se le expresó que jurídicamente no era posible. No obstante, aseguró que tras algunas conversaciones con jurídica comenzó a llevarle los papeles de su actividad privada, ya que el ex director de la CND es abogado.

Asimismo, Loinaz confirmó que a pesar de que ella no tiene ninguna vinculación con la CND ella tiene un escritorio en el organismo y "donde me pone todos los papeles de mi escritorio y me los lleva".

Por esta razón el gobierno tomó la decisión destituirlo argumentando que "no se iban a permitir ese tipo de frivolidades" expresaron fuentes del gobierno a Subrayado.