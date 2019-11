Lacalle Pou aseguró que mantendrá la ley de aborto aunque no la comparte

“Mi óptica es la que está en el compromiso por el país que suscribimos todos los partidos políticos. Todo el mundo tiene derecho a expresarse respetando y tolerando la vida de los demás, no es el camino que el compromiso de cinco partidos adoptó. Sin perjuicio de eso tiene la libertad, aunque discrepemos”, respondió el candidato del Partido Nacional ante la pregunta de los periodistas.

Consultado expresamente acerca de si derogaría la ley que despenalizó el aborto en caso de ser presidente, Lacalle Pou respondió: “No la derogaría, ya dije que no. No la comparto pero es una ley que votó la mayoría del país. Yo estoy en contra del aborto pero no derogaría la ley, buscaría otros mecanismos para que no se produzcan abortos en el país”.

Acerca de esos “otros mecanismos”, el candidato de la oposición mencionó “la educación sexual, la paternidad responsable, y el suministro de preservativos”.

También señaló que hay muchas parejas que no pueden tener hijos y que quisieran tenerlos, y que por ahí se puede trabajar también.