Lacalle Pou al FA: "La gran pregunta no es si van a votar a favor o en contra de la reforma. La pregunta es qué van a hacer"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este martes al “costo político” y habló del “coraje de hacer las cosas” en relación a la reforma de la seguridad social, aprobada en el actual período de gobierno. “Si todos llegamos hasta acá diciendo que había que reformar la seguridad social, el que no la reforme es que no tuvo coraje para hacerla”, afirmó durante el almuerzo por el Día del Exportador, organizado por la Unión de Exportadores del Uruguay.

El mandatario agradeció el trabajo del presidente de la comisión de expertos Rodolfo Saldain, con más de 50 reuniones y más de 80 delegaciones recibidas. Lacalle Pou reclamó una respuesta al Frente Amplio ante la eventualidad de que prospere el plebiscito contra la reforma de la seguridad que promueve el PIT-CNT. “Yo creo que la gran pregunta no es si van a votar a favor o en contra de la reforma. La pregunta es qué van a hacer, yo quiero saber qué van a hacer”, expresó. Lacalle Pou dijo que el Frente Amplio tuvo tiempo, pero no realizó ninguna propuesta con el argumento de que era un tema de la coalición de gobierno.

Durante su discurso, aseguró que quedan cosas pendientes y muchos desafíos. “Hicimos mucho, sí; hicimos lo que pudimos, sí; nos quedan cosas, por supuesto. Nos quedan cosas, porque no podés hacer todo”, afirmó.

El presidente reiteró la visión del gobierno de “abrirse al mundo” y se refirió a las diversas posturas en el ámbito del Mercosur. “Cuando nosotros ligamos que Brasil quería, Argentina no; cuando ligamos que Argentina cambia, Brasil no; Paraguay ni quería mucho ni quería poco”, sostuvo. ”Yo, hace cuatro años y medio que llevo el cántaro a la fuente, espero que algún día se rompa” y recordó que el Mercosur decide por consenso.

Lacalle Pou abogó por la apertura de mercados y la vocación de explorar nichos de mercado para colocar los productos uruguayos en el exterior. “La cabeza nuestra es seguir tratando de que el mundo entienda que Mercosur no puede ser la quinta zona más proteccionista del mundo”, dijo. El mandatario habló de “certidumbres políticas, las que se dan desde el gobierno” y “que generan la base para pararse y crecer”. “Solo puede haber esperanza si hay confianza donde pararse y eso es lo que el Uruguay históricamente tiene”, remarcó.

Destacó lo que calificó como postura coherente y proactivo del gobierno “pensando ya no solo en la riqueza, pensando en la prosperidad”, como un concepto superador del de la riqueza. “Ya no es solo un tema de tener un peso en el bolsillo, que vaya si es importante, sobre todo para los que no tienen, es vivir en un entorno saludable, es poder confiar en el vecino, es poder educar a tus hijos, es poder vivir en un medio ambiente controlado”, indicó.

“Pobre sociedad el día que se cree que plantó e hizo todo, y eso empieza con dirigentes políticos que se creen tanto autosuficientes que después de él no hay nada para hacer”, sostuvo.

Al finalizar, Lacalle Pou realizó una alusión, aunque sin nombrarlo a Yamandú Orsi, el único candidato ausente del evento por una decisión de su comando de campaña. Dijo el mandatario: “Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando iba a dar un examen y me hacía la rata era porque me había rifado casi todas las bolillas”.