Lacalle Pou acusa al oficialismo de mentir sobre su programa de gobierno

“Cuando dicen que nuestro programa es un recorte atroz o que se afectarán las políticas sociales”, respondió Luis Lacalle Pou cuando en rueda de prensa se le pidió un ejemplo.

“En la campaña pasada el Frente Amplio proponía ciertas cosas y nosotros decíamos que eso iba a llevar a aumento de impuestos. Nos decían que no, y terminaron subiendo los impuestos”, agregó.

Tras un acto en la Aduana de Oribe, en la rambla de Montevideo, Lacalle Pou explicó por qué no piensa debatir con otros candidatos de la oposición, como el colorado Ernesto Talvi, que reclama un lugar en esos mano a mano, como el que habrá el 1 de octubre entre el candidato blanco y el frenteamplista Daniel Martínez.

“Yo me he dedicado a tener buena relación con todos los candidatos de la oposición, yo quiero socios grandes, no socios chicos”, aseguró.