La Suprema Corte suspendió el proceso de extradición de Morabito tras su fuga

“No pueden seguir este proceso hasta que él no se apersone”, destacó la abogada, en referencia a la extradición que se tramita hace casi dos años.

Díaz aseguró que la Justicia no puede actuar sobre “una persona que se encuentra ausente” y reiteró que la extradición de Morabito no es posible porque Uruguay no reconoce los procesos en ausencia, como el que se realizó contra su cliente en Italia.

LA ESPOSA DE ROCCO

Entrevistada por la corresponsal de Subrayado en Maldonado, Virginia de los Santos, la abogada aseguró que ni ella ni la esposa de Morabito sospechaban que planeaba fugarse.

Días también sostiene que la mujer no mantuvo contacto con Morabito tras escapar de la ex Cárcel Central el 24 de junio.

A su vez, la aboga expresó su molestia y la de la esposa de Morabito por la forma en que la Policía buscó la dirección donde vive con su hija en Maldonado.