RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENTRÓ AL PARLAMENTO Y LO INCREPÓ EN UN ACTO

"La situación se fue de mambo": Dastugue denunció amenazas de muerte y agresiones por parte de un hombre

El diputado nacionalista aseguró que el individuo ingresó tres veces al Palacio Legislativo, pasó por los controles y subió hasta su despacho. También, fue increpado y agredido durante un acto de Alianza País.

dastugue-amenazas-de-muerte

El diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, denunció en Fiscalía haber recibido amenazas de muerte, ser increpado y agredido por un hombre.

El legislador indicó que cuando fue a la comisaría a realizar la denuncia, le dijeron que el agresor tenía unas 15 denuncias en su contra y un prontuario de mucha violencia.

Dastugue reconoció que en un principio pensó no denunciar el caso y enfrentar la situación, pero luego resolvió hacerlo para que el hombre reciba la atención requerida o sea enviado a prisión.

siniestro fatal en ruta 102: motociclista se cruzo de senda y choco contra un auto cerca de camino fortet
Seguí leyendo

Siniestro fatal en ruta 102: motociclista se cruzó de senda y chocó contra un auto cerca de camino Fortet

El nacionalista apuntó a los controles de seguridad del Palacio Legislativo. Narró que un día lo llamó su secretaria para advertirle de la presencia del agresor a su despacho y que entró a su oficina sin permiso.

Dastugue aseguró que esa no fue la única vez, sino que el hombre ingresó tres veces al Parlamento y desde la portería no le avisaron que esa persona iba hacia su despacho.

Luego, en pleno acto de su sector Alianza País ante el público presente, cuando estaba por pronunciar su discurso, el agresor comenzó a forcejear e insultarlo, fue retirado del lugar y el legislador debió salir con custodia.

"La situación se fue de mambo, entendemos que la Fiscalía lo va a llamar, le va a tomar declaraciones y esperemos que lo metan preso o que lo ayuden, porque tiene un problema de salud mental importante, y hoy es un problema a todos los ciudadanos uruguayos", afirmó.

Temas de la nota

Lo más visto

Esta es la imagen del delincuente que ingresó primero a robar a la sucursal del BROU en Pando
SOLO Y A CARA DESCUBIERTA

Esta es la imagen del delincuente que ingresó primero a robar a la sucursal del BROU en Pando
VIDEOS DE LA FUGA

"¡Despertate hermano, dale!": así fue la huida de los delincuentes que asaltaron el BROU de Pando
BROU NO CONFIRMÓ LA CIFRA HASTA EL MOMENTO

Asalto al BROU de Pando: Policía estima que robaron 70 mil dólares, 90 mil euros y 10 millones de pesos
progreso, Canelones

Un minibús chocó de atrás a un camión en ruta 5 y un hombre resultó herido
cuatro detenidos

Detienen a un cabecilla de Los Colorados tras 20 allanamientos en Cerro Norte; también cayeron integrantes de Los Suárez

Te puede interesar

Lentes, campera y huellas en el auto: los errores que cometieron los delincuentes en la rapiña al BROU
CANELONES

Lentes, campera y huellas en el auto: los errores que cometieron los delincuentes en la rapiña al BROU
BROU hará investigaciones internas de todo el hecho por asalto a sucursal de Pando, dijo gerenta general video
MARIELA ESPINO

BROU hará investigaciones internas "de todo el hecho" por asalto a sucursal de Pando, dijo gerenta general
Esta es la imagen del delincuente que ingresó primero a robar a la sucursal del BROU en Pando
SOLO Y A CARA DESCUBIERTA

Esta es la imagen del delincuente que ingresó primero a robar a la sucursal del BROU en Pando

Dejá tu comentario