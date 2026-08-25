"La situación se fue de mambo": Dastugue denunció amenazas de muerte y agresiones por parte de un hombre

El diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, denunció en Fiscalía haber recibido amenazas de muerte, ser increpado y agredido por un hombre.

El legislador indicó que cuando fue a la comisaría a realizar la denuncia, le dijeron que el agresor tenía unas 15 denuncias en su contra y un prontuario de mucha violencia.

Dastugue reconoció que en un principio pensó no denunciar el caso y enfrentar la situación, pero luego resolvió hacerlo para que el hombre reciba la atención requerida o sea enviado a prisión.

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El nacionalista apuntó a los controles de seguridad del Palacio Legislativo. Narró que un día lo llamó su secretaria para advertirle de la presencia del agresor a su despacho y que entró a su oficina sin permiso.

Dastugue aseguró que esa no fue la única vez, sino que el hombre ingresó tres veces al Parlamento y desde la portería no le avisaron que esa persona iba hacia su despacho.

Luego, en pleno acto de su sector Alianza País ante el público presente, cuando estaba por pronunciar su discurso, el agresor comenzó a forcejear e insultarlo, fue retirado del lugar y el legislador debió salir con custodia.

"La situación se fue de mambo, entendemos que la Fiscalía lo va a llamar, le va a tomar declaraciones y esperemos que lo metan preso o que lo ayuden, porque tiene un problema de salud mental importante, y hoy es un problema a todos los ciudadanos uruguayos", afirmó.