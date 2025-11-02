RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESPAÑA

La Sagrada Familia de Barcelona se convirtió en la iglesia más alta del mundo: superó los 162 metros

El templo está en obras y se espera que finalicen para junio de 2026, para conmemorar los cien años de la muerte de Gaudí.

OBRAS-EN-LA-SAGRADA-FAMILIA-DE-GAUDI

La basílica de la Sagrada Familia, icónica obra del arquitecto Antoni Gaudí y uno de los emblemas de la ciudad de Barcelona, es ya el templo católico más alto del mundo, por encima de la catedral alemana de Ulm.

Este jueves se colocó el primer elemento de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, la más alta del conjunto diseñado por Antoni Gaudí, alcanzando ya 162,91 metros de altura.

La nueva pieza, de 7,25 metros y 24 toneladas, es el brazo inferior de la cruz, elaborado en cerámica blanca esmaltada y vidrio, materiales elegidos por su brillo y resistencia. Su instalación marca un avance clave hacia la culminación del templo, cuya torre principal alcanzará los 172,5 metros cuando esté terminada.

La finalización está prevista para junio de 2026, justo a tiempo para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí, en un acto al que se espera la presencia del papa León XIV. La obra maestra modernista, que lleva más de 140 años en construcción, entra así en su fase final y consolida su lugar como símbolo eterno de Barcelona y de la arquitectura universal.

Temas de la nota

Lo más visto

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
Policiales

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
accidente fatal

Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre
policiales

Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
TRES CASOS EN PAYSANDÚ

Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
accidente

Siniestro frontal grave entre auto con tráiler y una moto en El Colorado

Te puede interesar

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
Policiales

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
Auto con matrícula chilena registró 18 infracciones en una semana, nueve en un solo día: fue incautado en Maldonado
INFRACCIONES EN RUTAS Y PUNTA DEL ESTE

Auto con matrícula chilena registró 18 infracciones en una semana, nueve en un solo día: fue incautado en Maldonado
Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos
Intendencia

Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos

Dejá tu comentario