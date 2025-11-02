La Sagrada Familia de Barcelona se convirtió en la iglesia más alta del mundo: superó los 162 metros

La basílica de la Sagrada Familia, icónica obra del arquitecto Antoni Gaudí y uno de los emblemas de la ciudad de Barcelona, es ya el templo católico más alto del mundo, por encima de la catedral alemana de Ulm.

Este jueves se colocó el primer elemento de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, la más alta del conjunto diseñado por Antoni Gaudí, alcanzando ya 162,91 metros de altura.

La nueva pieza, de 7,25 metros y 24 toneladas, es el brazo inferior de la cruz, elaborado en cerámica blanca esmaltada y vidrio, materiales elegidos por su brillo y resistencia. Su instalación marca un avance clave hacia la culminación del templo, cuya torre principal alcanzará los 172,5 metros cuando esté terminada.

La finalización está prevista para junio de 2026, justo a tiempo para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí, en un acto al que se espera la presencia del papa León XIV. La obra maestra modernista, que lleva más de 140 años en construcción, entra así en su fase final y consolida su lugar como símbolo eterno de Barcelona y de la arquitectura universal.

Temas de la nota Barcelona