La recaudación de la DGI subió 3,7% real interanual en julio, informó Impositiva. Hubo comportamientos disímiles según el impuesto, con aumento en IVA e IRPF, y caída en IMESI e IRAE.
La recaudación de la DGI subió 3,7% real interanual en julio
Acumula un 2% de aumento en los primeros siete meses del año. Sube en todos los impuestos salvo IMESI.
En el acumulado de los primeros siete meses del año (enero–julio de 2026), la recaudación bruta acumuló un aumento del 2% real, también con diferencias según el impuesto.
En los impuestos al consumo, que representan el 56,4% de los ingresos totales de la DGI, el IVA (principal impuesto) tuvo un crecimiento acumulado del 2,7% real. En contraposición, el IMESI cayó un 2,3% en términos reales, afectado principalmente por la contracción en la recaudación asociada a los automotores (-22,1% real) y tabacos (-2,4% real), pese a la suba en bebidas (+5,5% real) y estabilidad en combustibles (+0,1% real).
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En los impuestos a la renta, que responden por el 36,1% de la recaudación total, el IRPF registró un avance real acumulado del 2,1%, donde se destaca el dinamismo de la Categoría II (rentas del trabajo), que creció un 4,2% real, en línea con la evolución del salario real. Por su parte, el IRAE (rentas empresariales) experimentó un aumento del 1,5% real en el acumulado a julio.
En los impuestos a la propiedad, el aumento fue de 5,1% real en el acumulado. El Impuesto al Patrimonio aumentó su recaudación 6,3% real, mientras que el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales subió 2,5% real en el acumulado.
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