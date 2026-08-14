La recaudación de la DGI subió 3,7% real interanual en julio, informó Impositiva. Hubo comportamientos disímiles según el impuesto, con aumento en IVA e IRPF, y caída en IMESI e IRAE.

En el acumulado de los primeros siete meses del año (enero–julio de 2026), la recaudación bruta acumuló un aumento del 2% real, también con diferencias según el impuesto.

En los impuestos al consumo, que representan el 56,4% de los ingresos totales de la DGI, el IVA (principal impuesto) tuvo un crecimiento acumulado del 2,7% real. En contraposición, el IMESI cayó un 2,3% en términos reales, afectado principalmente por la contracción en la recaudación asociada a los automotores (-22,1% real) y tabacos (-2,4% real), pese a la suba en bebidas (+5,5% real) y estabilidad en combustibles (+0,1% real).

En los impuestos a la renta, que responden por el 36,1% de la recaudación total, el IRPF registró un avance real acumulado del 2,1%, donde se destaca el dinamismo de la Categoría II (rentas del trabajo), que creció un 4,2% real, en línea con la evolución del salario real. Por su parte, el IRAE (rentas empresariales) experimentó un aumento del 1,5% real en el acumulado a julio.

En los impuestos a la propiedad, el aumento fue de 5,1% real en el acumulado. El Impuesto al Patrimonio aumentó su recaudación 6,3% real, mientras que el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales subió 2,5% real en el acumulado.