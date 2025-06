"La psiquiatría está omisa. Esa persona fue a buscar alivio", dijo integrante de Asociación de Familiares de pacientes de salud mental

Hansz dijo que el sistema no está preparado para atender a pacientes psiquiátricos y señaló que han reclamado la aplicación de la ley de salud mental .

La misma refiere, entre otras cosas, a que deben existir equipos en los lugares de atención en emergencia, como enfermeros, asistentes sociales, y que deben de "tener mucha capacidad para ponerse en el lugar del otro, más en una situación de crisis (...) el equipo reacciona inmediatamente, todos saben qué hacer".

Y agregó: "Siempre esperamos de la psiquiatría y la psiquiatría está omisa".

Consultada sobre lo que faltó este jueves en el Hospital de Clínicas, Hansz dijo que la persona fallecida no encontró las respuestas que fue a buscar. "Esa persona fue a buscar alivio". Además, señaló que se dio una paradoja porque el paciente entró en crisis cuando le dijeron que le daban el alta. "Sabe que se va sin la solución. Él está sufriendo porque el alta significa no tener otra alternativa".

Para Hansz, las personas con padecimiento mental "no somos los peligrosos, estamos en verdadero peligro. No solo por un arma de un policía sino por la manipulación de algunos servicios de salud y por la sociedad en general que no nos comprende".