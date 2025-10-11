RECIBÍ EL NEWSLETTER
"La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable", dijo un jefe de Hamás

El desarme de Hamás es parte del plan de paz para Gaza que elaboró Donald Trump y cuya primera etapa de alto al fuego y repliegue de Israel comenzó el viernes pasado.

Miembros armados de Hamás. Foto: archivo AFP.

El desarme de Hamás, previsto en el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, está "fuera de discusión", aseveró este sábado un alto mando del grupo terrorista palestino a AFP.

“La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable”, afirmó el alto cargo bajo condición de anonimato.

Trump dijo que el desarme de Hamás se abordaría en la segunda fase del plan de paz. La primera etapa de este plan, que implica el alto al fuego y el repliegue del ejército de Israel, comenzó el viernes pasado.

Celebraciones en la Franja de Gaza. Foto: AFP
En las próximas horas (domingo o lunes) Hamás debe liberar a todos los rehenes que mantiene secuestrados desde el 7 de octubre de 2023. Una veintena de ellos siguen con vida y otro tanto están muertos.

El plan de paz de Trump implica la desmilitarización de Gaza y la reconstrucción del enclave palestino tras dos años de guerra, miles de muertos y ciudades completamente destruidas.

FUENTE: AFP

