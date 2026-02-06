Familiares buscan a Mauricio Sebastián Colman Acosta, de 45 años, ausente desde el pasado 3 de febrero en El Pinar.
La Policía busca a Mauricio Sebastián Colman Acosta, de 45 años, ausente desde el 3 de febrero
El Ministerio del Interior analiza las cámaras y recaba información para dar con el paradero del hombre ausente desde el pasado martes en El Pinar, Canelones.
La Jefatura de Policía de Canelones informó que la última comunicación de Colman fue el pasado martes a la hora 20.37.
El vocero de la Jefatura de Policía, Alejandro Ferreira, indicó que fue visto en la zona de La Floresta.
Los efectivos vienen trabajando en el análisis de cámaras y recabando información para dar con el paradero del hombre.
