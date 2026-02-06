RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PINAR-CANELONES

La Policía busca a Mauricio Sebastián Colman Acosta, de 45 años, ausente desde el 3 de febrero

El Ministerio del Interior analiza las cámaras y recaba información para dar con el paradero del hombre ausente desde el pasado martes en El Pinar, Canelones.

Policía de Canelones

Policía de Canelones

La Jefatura de Policía de Canelones informó que la última comunicación de Colman fue el pasado martes a la hora 20.37.

El vocero de la Jefatura de Policía, Alejandro Ferreira, indicó que fue visto en la zona de La Floresta.

una mujer murio tras chocar la moto que conducia contra un camion en las piedras
Seguí leyendo

Una mujer murió tras chocar la moto que conducía contra un camión en Las Piedras

Los efectivos vienen trabajando en el análisis de cámaras y recabando información para dar con el paradero del hombre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA POLICÍA INVESTIGA

Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón
Joanicó y comercio

Joven en moto murió tras chocar con un ómnibus en un cruce con semáforos en La Unión
MUNICIPIO E

En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
BAJARON 40%

Intendencia de Canelones valida unas 400 multas diarias aplicadas por los radares por excesos de velocidad
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en La Cruz de Carrasco.
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos
Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.
retorno

El presidente Orsi está de viaje hacia Uruguay desde Shanghái: así fue su visita a China
Foto: Subrayado. Desfile de Llamadas por Isla de Flores.
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura

Dejá tu comentario