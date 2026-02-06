La Policía busca a Mauricio Sebastián Colman Acosta, de 45 años, ausente desde el 3 de febrero

Policía de Canelones

Familiares buscan a Mauricio Sebastián Colman Acosta, de 45 años, ausente desde el pasado 3 de febrero en El Pinar.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que la última comunicación de Colman fue el pasado martes a la hora 20.37.

El vocero de la Jefatura de Policía, Alejandro Ferreira, indicó que fue visto en la zona de La Floresta.

Los efectivos vienen trabajando en el análisis de cámaras y recabando información para dar con el paradero del hombre.