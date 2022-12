La placa de esta semana en Gran Hermano y los motivos de Julieta para nominar a Maxi y Agustín

El argumento que dio la profesora de danza fue que a Maxi lo vio aislado y no tienen afinidad. Desde que se fue Tini (Juliana), Maxi parece más solitario. Las razones para Agustín, las que ya se sabían: "Los primeros tres votos se los voy a dar a Maxi, siento que recién cuando se quedó Dani no le gustó para nada. Lo siento medio aislado del grupo, con baja energía, la verdad es que es una persona que no me dolería que se vaya en este momento”, expresó Julieta y sobre Agustín, dijo: “El que sigue se lo voy a dar a Agustín, porque la verdad ya me tiene bastante cansadita el papel de estratega, que me quiera todo el tiempo venir a dar miedo y que me diga: ‘la próxima sos vos, la semana que viene te toca’, y así con todos porque trata de llenarle la cabeza a todos… No me gusta ese juego porque me tiene cansada, la verdad. No me gustan esas actitudes que tiene”.