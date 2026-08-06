Nuevo modus operandi: delincuentes usan identidad de reconocidos abogados penalistas para cometer estafas

Una de las investigaciones concluyó con un allanamiento en la cárcel de Santiago Vázquez donde se incautó un celular que se utilizaba para cometer las maniobras delictivas. Se pudo establecer que una persona privada de su libertad estaba detrás de todas las maniobras.

Los delincuentes contactan a las víctimas haciéndose pasar por el abogado o integrantes de su Estudio Jurídico para pedir dinero a cambio de trámites falsos o gestiones penales de urgencia.

Seguí leyendo Apelaciones confirmó "en todos sus términos" la sentencia de condena por el caso de Vladimir Roslik

En la mayoría de los casos advierten por un siniestro de tránsito fatal en el que alguien de su familia está involucrado, y que para la atención de la situación, se necesita una determinada suma de dinero.

En los últimos meses fueron varios los abogados penalistas de renombre que han radicado denuncias policiales y judiciales para que se investigue y para alertar a la población del modus operandi.

Varios de los abogados dijeron a Subrayado que no solo se vulnera la reputación del profesional involucrado, sino que se consuman fraudes económicos muy importantes.

El abogado Ignacio Durán, víctima de este tipo de delitos, dijo que una de las investigaciones estableció detrás de la maniobra había una persona privada de su libertad.

Por su parte, el abogado Pablo Casás dijo que ningún abogado llama para decir que asumió una defensa, y mucho menos, para pedir dinero.