"La patria está en buenas manos": hijo de Maduro expresa "apoyo incondicional" a presidenta interina de Venezuela

El hijo de Nicolás Maduro expresó el lunes su "apoyo incondicional" a la presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura del mandatario socialista en una operación militar de Estados Unidos.

En la sesión de instalación del nuevo Parlamento, que conservó la mayoría chavista, el diputado Nicolás Maduro Guerra auguró igualmente que "más temprano que tarde" su padre y la primera dama, la también parlamentaria Cilia Flores, "volverán" a Venezuela.

Maduro y su esposa fueron capturados el 3 de enero por militares de Estados Unidos durante un bombardeo a Caracas y otros tres estados del país. Enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo de los que se declararon "no culpables" en un tribunal federal en Nueva York este lunes.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma temporal por un plazo de 90 días prorrogable.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional en la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo", dijo el hijo de Maduro, conocido popularmente como "Nicolasito".

"La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", expresó lloroso el parlamentario.

La nueva Asamblea Nacional cuenta con mayoría absoluta del chavismo: 256 de 285 diputados. El diputado oficialista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, fue reelecto en la presidencia del Parlamento.

La presidenta interina lo comisionó para buscar la liberación de Maduro y Flores. "Mi función principal en los días por venir (...) será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente", dijo en su discurso.

La sesión comenzó al grito de "¡Vamos Nico!", una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición y Estados Unidos.

Una fotografía de la pareja presidencial fue desplegada en la tribuna de oradores del recinto. Rodríguez ordenó igualmente que una flor roja ocupe el escaño de Flores.

Militantes del chavismo marchan en el centro de Caracas.

FUENTE: AFP.