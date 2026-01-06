El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que el sábado se registrará un ciclón extratropical que "no va a ser muy profundo".
"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros
El meteorólogo anunció que el fenómeno se registrará el sábado y destacó que "hay que tener más bien un poco de cuidado por el viento que se va a dar sobre la zona costera, fundamentalmente".
Y agregó: "Vamos a tener una aceleración de vientos, pero tampoco va a ser demasiado relevante. No hay mucha lluvia".
El punto más bajo del ciclón extratropical será de 1002-1004 hectopascales. "Lamentablemente hay poca lluvia, mejora rápidamente ya lo que es hacia la noche misma, tarde-noche del sábado, se alejan las lluvias, pero va a quedar sí algo de viento", anunció.
Y añadió: "Hay que tener más bien un poco de cuidado por el viento que se va a dar sobre la zona costera, fundamentalmente. Los vientos solamente sobre la franja de costas".
