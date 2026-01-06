RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARA ESTE SÁBADO

"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo anunció que el fenómeno se registrará el sábado y destacó que "hay que tener más bien un poco de cuidado por el viento que se va a dar sobre la zona costera, fundamentalmente".

viento-rambla-ciclon

Y agregó: "Vamos a tener una aceleración de vientos, pero tampoco va a ser demasiado relevante. No hay mucha lluvia".

El punto más bajo del ciclón extratropical será de 1002-1004 hectopascales. "Lamentablemente hay poca lluvia, mejora rápidamente ya lo que es hacia la noche misma, tarde-noche del sábado, se alejan las lluvias, pero va a quedar sí algo de viento", anunció.

madre de mellizos con tea que padece discapacidad motriz sera desalojada: no tengo otro lugar donde ir, dijo
Seguí leyendo

Madre de mellizos con TEA que padece discapacidad motriz será desalojada: "No tengo otro lugar donde ir", dijo

Y añadió: "Hay que tener más bien un poco de cuidado por el viento que se va a dar sobre la zona costera, fundamentalmente. Los vientos solamente sobre la franja de costas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2008650356696510539&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
SOBRE VENEZUELA

Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero

Te puede interesar

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
Retiran del mercado una fórmula para bebé por posible presencia de la toxina Cereulida
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"
Uruguay en OEA: La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo video
REPRESENTANTE PERMANENTE, EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

Dejá tu comentario