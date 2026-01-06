"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que el sábado se registrará un ciclón extratropical que "no va a ser muy profundo".

Y agregó: "Vamos a tener una aceleración de vientos, pero tampoco va a ser demasiado relevante. No hay mucha lluvia".

El punto más bajo del ciclón extratropical será de 1002-1004 hectopascales. "Lamentablemente hay poca lluvia, mejora rápidamente ya lo que es hacia la noche misma, tarde-noche del sábado, se alejan las lluvias, pero va a quedar sí algo de viento", anunció.

Y añadió: "Hay que tener más bien un poco de cuidado por el viento que se va a dar sobre la zona costera, fundamentalmente. Los vientos solamente sobre la franja de costas". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2008650356696510539&partner=&hide_thread=false El sábado se registrará un ciclón extratropical. "No va a ser profundo (...) vamos a tener una aceleración de vientos, pero tampoco va a ser demasiado relevante. No hay mucha lluvia", adelantó Nubel Cisneros. pic.twitter.com/RWFYqG6gOG — Subrayado (@Subrayado) January 6, 2026

Temas de la nota ciclón extratropical

Nubel Cisneros