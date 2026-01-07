Entre 17 y 20 años de prisión para delincuentes que mataron a un policía en Marconi hace un año

La Justicia condenó este miércoles a dos hombres de 23 y 18 años y a una mujer de 18 como responsables del homicidio del policía Pablo Dávila, atacado a tiros por la espalda durante una rapiña ocurrida el 4 de febrero de 2025 en el barrio Marconi .

El crimen ocurrió en Juan Acosta y Aparicio Saravia . Los tres imputados cumplían prisión preventiva y, tras la sentencia, fueron enviados a prisión.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Subrayado, el joven de 23 años fue condenado por homicidio muy especialmente agravado y porte de arma de fuego en lugares públicos, a 17 años de cárcel. El joven de 18 recibió una pena de 20 años de prisión por los mismos delitos. En tanto, la joven de 18 años fue condenada a 19 años de cárcel como coautora de un homicidio especialmente agravado.

En la noche del 4 de febrero, los delincuentes intentaron rapiñarle la moto al policía y le robaron su pistola Glock, que luego fue recuperada. A partir de la investigación, el Departamento de Homicidios hizo varios allanamientos en los barrios Marconi y Plácido Ellauri, donde se incautó un arsenal en una vivienda.

Dávila, que vestía de particular, había salido de trabajar sobre las diez de la noche y circulaba en su moto. Al llegar a San Martín y Aparicio Saravia había un accidente de tránsito y debió desviarse. Al llegar a Juan Acosta y Aparicio Saravia fue sorprendido por delincuentes que salieron de entre pasajes, le dispararon y lo rapiñaron.

En la escena del crimen fueron incautados cinco casquillos calibre .45.

El funcionario tenía 30 años, era oriundo de Artigas y trabajaba en la seccional 22 de Montevideo.