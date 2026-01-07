RECIBÍ EL NEWSLETTER
asesinato de pablo dávila

Entre 17 y 20 años de prisión para delincuentes que mataron a un policía en Marconi hace un año

Los delincuentes son dos hombres y una mujer que tienen 23 y 18 años. Con estas condenas, el homicidio del policía Pablo Dávila fue aclarado.

 Juan Acosta y Saravia, escena del homicidio del policía.

Foto: Subrayado. Juan Acosta y Saravia, escena del homicidio del policía.

Foto: Subrayado. Juan Acosta y Saravia, escena del homicidio del policía.

La Justicia condenó este miércoles a dos hombres de 23 y 18 años y a una mujer de 18 como responsables del homicidio del policía Pablo Dávila, atacado a tiros por la espalda durante una rapiña ocurrida el 4 de febrero de 2025 en el barrio Marconi.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Subrayado, el joven de 23 años fue condenado por homicidio muy especialmente agravado y porte de arma de fuego en lugares públicos, a 17 años de cárcel. El joven de 18 recibió una pena de 20 años de prisión por los mismos delitos. En tanto, la joven de 18 años fue condenada a 19 años de cárcel como coautora de un homicidio especialmente agravado.

delincuentes en moto, con cascos y armados robaron carniceria; se llevaron dinero, vinos y mercaderia valuada en mas de $80.000
Seguí leyendo

Delincuentes en moto, con cascos y armados robaron carnicería; se llevaron dinero, vinos y mercadería valuada en más de $80.000

En la noche del 4 de febrero, los delincuentes intentaron rapiñarle la moto al policía y le robaron su pistola Glock, que luego fue recuperada. A partir de la investigación, el Departamento de Homicidios hizo varios allanamientos en los barrios Marconi y Plácido Ellauri, donde se incautó un arsenal en una vivienda.

Dávila, que vestía de particular, había salido de trabajar sobre las diez de la noche y circulaba en su moto. Al llegar a San Martín y Aparicio Saravia había un accidente de tránsito y debió desviarse. Al llegar a Juan Acosta y Aparicio Saravia fue sorprendido por delincuentes que salieron de entre pasajes, le dispararon y lo rapiñaron.

En la escena del crimen fueron incautados cinco casquillos calibre .45.

El funcionario tenía 30 años, era oriundo de Artigas y trabajaba en la seccional 22 de Montevideo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
PARA ESTE SÁBADO

"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
REPRESENTANTE EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

Te puede interesar

Ministros de Economía y Salud Pública concurren a la Comisión Permanente por cambios en Fonasa video
PARLAMENTO

Ministros de Economía y Salud Pública concurren a la Comisión Permanente por cambios en Fonasa
Comisión Permanente: Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente emitieron declaración sobre Venezuela
DECLARACIÓN POLÍTICA

Comisión Permanente: Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente emitieron declaración sobre Venezuela
Por mayoría, Comisión Permanente aprobó moción del oficialismo sobre situación en Venezuela
Política

Por mayoría, Comisión Permanente aprobó moción del oficialismo sobre situación en Venezuela

Dejá tu comentario