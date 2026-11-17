La panificadora popular “La Mateda”, que está integrada por personas en situación de vulnerabilidad, comenzó a tomar pedidos de pan dulces y budines para las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El proyecto que funciona en la cocina comunitaria del Cedel Carrasco, es financiado con las ventas de sus productos. Al momento son cinco las personas que lo integran.

Si bien la mayoría de ellos han estado en situación de calle o en una situación de consumo, el objetivo es impulsarlos a que tengan un trabajo.

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Paula Zamora, una de sus integrantes, contó a Subrayado que la idea del proyecto es que cada uno pueda tener su ingreso y al mismo su trabajo.

"Estaba en situación de vulnerabilidad y necesitaba conseguir un laburo. Justo conocí a un compa que ya estaba acá y me dijo para sumarme y me sumé", contó.

El producto original de "La Mateada" es la galleta de campaña, pero también elaboran grisines, tortugas, pan dulce y budines.

El 15 de diciembre comienzan con la elaboración los panes dulces y los budines.

Los interesados en hacer pedidos pueden comunicarse al 093 350 011.