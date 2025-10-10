La opositora venezolana María Corina Machado ganó este viernes el Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz , anunció el Comité Noruego del Nobel.

Machado fue premiada "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela , y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

“Machado ha sido una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida; una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y de un gobierno representativo", agregó.

"Venezuela ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario", agregó el representante del comité que entrega el Nobel de la Paz.

"¡Estoy en shock!", le dijo María Corina Machado a Edmundo González Urrutia, que la reemplazó como candidata en la pasadas presidenciales ante su inhabilitación política.

"Estamos en shock de alegría", le responde González, que partió al exilio hace casi un año. "¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer", insiste la dirigente de 58 años, que está en la clandestinidad en Venezuela.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

El Nobel de la Paz otorgado a Machado "es un merecidísimo reconocimiento a su larga lucha por la libertad" en Venezuela, celebró Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales de 2024 que vive exiliado en España.

"Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia", celebró en un mensaje en la red social X.

FUENTE: AFP