RECIBÍ EL NEWSLETTER
SUECIA

La opositora venezolana María Corina Machado ganó este viernes el Nobel de la Paz

"¡Estoy en shock!", dijo María Corina Machado, líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. "Estamos en shock de alegría", dijo Edmundo González Urrutia.

María Corina Machado. Foto: AFP

María Corina Machado. Foto: AFP

Machado fue premiada "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

“Machado ha sido una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida; una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y de un gobierno representativo", agregó.

oh mi dios, no tengo palabras, asi se entero maria corina machado, por telefono, que habia ganado el nobel de la paz
Seguí leyendo

"Oh mi Dios, no tengo palabras", así se enteró María Corina Machado, por teléfono, que había ganado el Nobel de la paz

"Venezuela ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario", agregó el representante del comité que entrega el Nobel de la Paz.

"¡Estoy en shock!", le dijo María Corina Machado a Edmundo González Urrutia, que la reemplazó como candidata en la pasadas presidenciales ante su inhabilitación política.

"Estamos en shock de alegría", le responde González, que partió al exilio hace casi un año. "¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer", insiste la dirigente de 58 años, que está en la clandestinidad en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/1976580798401646928&partner=&hide_thread=false

El Nobel de la Paz otorgado a Machado "es un merecidísimo reconocimiento a su larga lucha por la libertad" en Venezuela, celebró Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales de 2024 que vive exiliado en España.

"Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia", celebró en un mensaje en la red social X.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada droga mágica para adelgazar
OZEMPIC EN URUGUAY

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada "droga mágica para adelgazar"
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El tormentón arranca el sábado a la hora 20.00 (...) por la zona oeste y litoral oeste", anunció Nubel Cisneros
MONTEVIDEO

Jerarca explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse en lugares controlados con cámaras
INDDHH CONSTATÓ OMISIONES 

"No hemos tenido paz pensando que era evitable", dijo madre de Milagros Chamorro
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS

Taxista protagonizó incidente de tránsito y fue derivado a un curso "para mejorar en el manejo de la ira"

Te puede interesar

Oh mi Dios, no tengo palabras, así se enteró María Corina Machado, por teléfono, que había ganado el Nobel de la paz
EN LA MADRUGADA DE VENEZUELA

"Oh mi Dios, no tengo palabras", así se enteró María Corina Machado, por teléfono, que había ganado el Nobel de la paz
María Corina Machado. Foto: AFP
SUECIA

La opositora venezolana María Corina Machado ganó este viernes el Nobel de la Paz: "Estoy en shock"
Ejército de Israel se repliega en Gaza. Foto: AFP
MEDIO ORIENTE

Entró en vigor el alto al fuego en Gaza entre Israel y Hamás: se repliega el ejército y hay plazo para liberar rehenes

Dejá tu comentario