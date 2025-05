La meningitis, una enfermedad grave que afecta a niños sanos y que puede ser mortal

“La meningitis meningocócica es lo que más nos preocupa a nosotros porque es generada por el meningococo, que puede ser el A, o el C o el B, que son los predominantes en nuestro medio y en el mundo en general, y pueden tener un comportamiento epidémico, con brotes epidémicos, o endémicos, normalmente”, agregó Galiana, ex director del hospital pediátrico del Pereira Rossell.

En cuanto a las edades de los niños donde más se registra la meningitis, Galiana dijo que “en general se da en niños previamente sanos”. “Puede dar en niños con factores de riesgo, con factores de enfermedades que alteren su inmunidad, pero esencialmente se da en niños y en niños sanos”, agregó, “y cuanto más pequeños es más posible que tengan la enfermedad”.

SEGUNDA GALIANA

Vacunas

Galiana recordó que la vacuna contra la meningitis (antimeningocócica) existe desde hace muchos años. “Lo que nosotros, en la Sociedad Uruguaya de Pediatría hemos notado que últimamente, dese el año 2023, 2024 y ahora, en este año aún también, se mantienen cifras que sin llegar a ser brotes epidémicos o una cifra descomunal, van en aumento” los casos”, alertó Galiana.

“Entonces consideramos que una enfermedad extremadamente grave para niño en un población como la nuestra, que es relativamente acotada, cuando para esa enfermedad existe una vacuna, no consideramos correcto que haya niños que fallecen, que se mueren por una enfermedad prevenible por vacuna”, apuntó.

“Por eso, ya desde hace mucho tiempo, no solo en la comisión asesora de vacunas, en el año 2024, nosotros propusimos implementar la vacuna, ya desde antes la Sociedad Uruguaya de Pediatría está pidiendo que esta vacunas se incorpore” al esquema de vacunación obligatorio y gratuito.

“Sabemos que tiene un costo elevado, sí, pero consideramos que igual hay que administrarla, no es bueno que haya una población que puede pagar y disponga de esa vacuna para sus hijos y otra población que no puede pagar y no disponen, y esa población de recursos económicos más acotados está limitada y no puede tener el beneficio de una vacuna que en el mundo se da, es una vacuna segura, no genera problemas”, concluyó Galiana.