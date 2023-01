La lluvia del fin de semana "no alcanzó para nada", dijo director del Sistema de Emergencias

“Hubo una pequeña lluvia donde los únicos beneficiados fueron Colonia, Río Negro y Soriano, con no más de 30 milímetros, de 10 a 20 milímetros (promedio). Eso fue bueno para ellos, y no alcanza para nada. Y después otra pequeña lluvia ayer en Rivera. También, no llegó a los 30 milímetros en algunos puntos muy específicos. O sea, no alcanzó. No sirvió para mejorar la situación estas últimas lluvias que cayeron”, dijo Rico en el programa Arriba Gente de canal 10.

Uruguay está bajo emergencia agropecuaria por sequía desde fines de octubre del año pasado. Esa declaración de emergencia se renovó ahora por tres meses más, hasta fines de abril. De llegar al cuarto mes del año con la emergencia agropecuaria vigente se completará un semestre, medio año, en esta situación extrema.