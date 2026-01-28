RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICIALES

La llamaron dos veces, le pidieron dinero en efectivo y la estafaron por más de 300 mil pesos y 3.000 dólares

Los estafadores se hicieron pasar por su nieto y le inventaron que había sufrido un accidente. En una de las ocasiones, los delincuentes estuvieron dentro de su vivienda.

Una mujer de 84 años fue estafada y los delincuentes la llamaron por teléfono haciéndose pasar por uno de sus nietos.

La denuncia fue realizada por la hija de la mujer este miércoles. El delito ocurrió el lunes.

En la llamada, uno de los estafadores le dijo que su nieto menor había sufrido un accidente y que necesitaba dinero en efectivo de forma urgente.

Seguí leyendo

Enseguida, fue un taxi concurrió al domicilio de la víctima y la trasladó a un centro de cobranzas de la zona de Lezica, donde esta pidió un préstamo por 100 mil pesos. Ese dinero se lo entregó luego a otro individuo que la esperaba cerca de su casa en un auto blanco.

La víctima recibe una nueva llamada telefónica, en la que le vuelven a solicitar dinero. Esta vez, dos personas van en moto a su casa, ingresan al domicilio, y se llevan 220 mil pesos y 3 mil dólares.

