Dos condenados por estafa con el "cuento del tío" a una mujer en Maldonado; la víctima había entregado $86.600

Los dos detenidos por la estafa mediante modalidad " cuento del tío ", que cometieron contra una mujer de 86 años en Maldonado, fueron condenados.

Las condenas, que se lograron por proceso abreviado, determinaron que uno de los implicados es coautor penalmente responsable de tres delitos de estafa en régimen de reiteración real a la pena de 15 meses de prisión efectiva. El otro, coautor de un delito de estafa, por el que deberá cumplir seis meses de libertad a prueba.

Según la denuncia, en horas de la tarde del 12 de enero la mujer recibió una videollamada de una persona que ocultaba su rostro y se hacía pasar por su nieto. El desconocido le dijo que su padre había protagonizado un accidente de tránsito y que se encontraba detenido, por lo que necesitaba dinero para una supuesta fianza y honorarios de abogado.

Ante esa situación, la víctima concurrió a un local de cobranzas, donde pidió un préstamo de $86.600. Luego se dirigió a una plaza ubicada sobre calle Treinta y Tres, en la ciudad de Maldonado, donde le indicaron que el dinero no sería retirado por su supuesto nieto, sino por otra persona que se identificaría mediante una palabra clave.

Allí se le acercó un joven, quien dijo la clave acordada y la mujer le entregó el dinero. El delincuente se retiró a pie del lugar, informó la policía local.

Horas después, la víctima recibió nuevos mensajes desde el mismo número de teléfono; le pidieron más dinero y que vaya a otro local de cobranzas. La mujer cortó la comunicación.

Mediante cámaras de videovigilancia, la Policía identificó una moto y dos hombres. Y este sábado, los efectivos ubicaron la moto y detuvieron a sus ocupantes. Ahora fueron condenados.