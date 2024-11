CAMPAÑA HACIA EL BALOTAJE

"La libertad es libre y cada uno puede hacer lo que quiera", dijo Delgado sobre el apoyo de Bjorgan a Orsi

"Ahora, para justificar lo que se hace, que no es lo correcto, no puede recurrir a la mentira”, indicó. El ex secretario de Presidencia aseguró no conocer a Bjorgan y que solo lo vio dos veces.