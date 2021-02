La joven Amanda Gorman, primera poeta en inaugurar un Super Bowl

Embed

A sus 22 años, Gorman fue la primera poeta que participa en la final de la liga de football americano (NFL), el gran espectáculo deportivo estadounidense y la emisión televisiva más vista del país, con unos 100 millones de espectadores.

Gorman recitó su poema "Chorus of the Captains" (Coro de los capitanes) a través de un vídeo retransmitido en las pantallas del Raymond James Stadium de Tampa (Florida), con unas 25.000 personas en las gradas.

La obra fue un tributo a tres personas que fueron declaradas capitanes honorarios en el sorteo del Super Bowl: un educador, una enfermera de cuidados intensivos y un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

"Ellos han tomado la iniciativa / Superando todas las expectativas y limitaciones / Elevando a sus comunidades y vecinos / Como líderes, sanadores y educadores", recitó la joven.

Gorman se convirtió en una figura nacional en Estados Unidos tras presentar su obra original "The Hill We Climb" el pasado enero en la toma de posesión de Biden, un poema inspirado en el impactante ataque previo al Capitolio.

Desde entonces las ventas de sus obras se dispararon hasta las primeras posiciones en Estados Unidos e incluso fue contratada por la agencia IMG Models para campañas de moda.

"Poesía en el Super Bowl es un hito para el arte y nuestro país, porque significa que estamos pensando de forma imaginativa sobre la conexión humana incluso cuando nos sentimos aislados", escribió Gorman en Twitter antes del juego.

¿Quién es Amanda?

Gorman nació en Los Ángeles y fue criada por su madre, una profesora llamada Joan Wicks, con sus dos hermanos.

Tiene una hermana gemela, Gabrielle, que es activista.

Gorman ha dicho que creció en un ambiente con acceso limitado a la televisión. Tuvo un impedimento del habla cuando era niña. Según se sabe, tiene un desorden de procesamiento auditivo y que es hipersensible al sonido.

Se ha descrito a sí misma como una "niña rara" que disfrutaba de la lectura y la escritura, actividades que fueron alentadas por su madre.

Gorman asistió a New Roads, una escuela privada en Santa Mónica y estudió sociología en la Universidad de Harvard.

Publicó el libro de poesía The One for Whom Food Is Not Enough en 2015.

Mientras estaba en Harvard, se convirtió en la primera persona en ser laureada como joven poetisa nacional en abril de 2017.

Su gran inspiración es la ganadora pakistaní del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai

La joven es fundadora de la organización sin ánimo de lucro One Pen One Page, que dirige un programa de escritura y liderazgo juvenil.

En 2017, Gorman dijo que quiere postularse para presidenta en 2036.