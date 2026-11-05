La inflación anual a octubre subió al 4,9%, según Índice de Precios al Consumo

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,6% en octubre, llevando la inflación anual al 4,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato es cuatro décimas superior a la meta actual del Banco Central (4,5%), y casi igual a la proyección mediana de inflación de los analistas consultados por el BCU.

En octubre hubo una suba de más de 1% en el precio de los alimentos, incluyendo aumentos de 2% en hortalizas y de casi 2% en carnes. Los precios de la vestimenta y calzado subieron 3% en octubre, por el cambio de temporada.

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Se mantiene una diferencia apreciable entre la evolución de los precios de los productos transables respecto a los servicios no transables.

Los productos transables (que se comercializan en el mercado local, pero también se importan o exportan), subieron 3,3% en los últimos 12 meses, mientras que los servicios no transables aumentaron 6,0%.