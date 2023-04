La historia de Mariana de Mello: la uruguaya que cumple 105 años este domingo 

Tiene dos hijos, tres nietos y un bisnieto. Se jubiló de doméstica, pero nunca dejó de hacer diferentes tareas.

Ahora, cada mañana hace los ejercicios que su nieta le enseñó, sale a caminar aunque ya no la dejan hacerlo sola y protesta un poco.

Pero además, cuida su jardín, da vuelta la tierra y planta.

Mate de por medio, le muestra al equipo de Subrayado que los caracoles le comieron algunas acelgas.

Su hijo es quién se encarga de cocinar. Mariana aclara que no es que no pueda, sino que no le gusta.

Siempre le ha gustado festejar la vida, sonreír y estar rodeada de familia y amigos. Para mariana esa es la mejor medicina.

Como social, simpática y conversadora que es, a doña Mariana la conoce en gran parte del barrio.