La guerra entre Irán y Estados Unidos se recrudece con bombardeos y cierre del estrecho de Ormuz

La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló este miércoles con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que desbarató el protocolo de acuerdo que debía poner fin a la contienda iniciada en febrero.

Casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Oriente Medio, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

El ejército estadounidense confirmó una nueva "ola de ataques" este miércoles, una andanada que duró 90 minutos.

Seguí leyendo Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán aunque Trump dijo que un acuerdo sigue siendo "posible"

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones.

Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje "Mataremos a Trump", según un video de AFPTV.

La disputa por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval el martes.

Los enfrentamientos reanudados el 7 de julio, después de unos ataques a barcos en el Golfo atribuidos a Irán, socavan los esfuerzos diplomáticos para aplicar el protocolo de acuerdo firmado en junio, que ratificaba el alto el fuego concluido en abril.

De momento, los ataques no afectan a la capital, Teherán, ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo.

Israel, que desató la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero, no se unió a las nuevas hostilidades.