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SOLIDARIDAD

La Gozadera y Welcome realizan campaña de recolección de abrigo para los más necesitados

La comparsa solicita acolchados, frazadas y ropa de abrigo; mientras que el club deportivo solicita camperas, buzos, calzas, pantalones.

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La comparsa La Gozadera y el Club Welcome llevan adelante la campaña del abrigo para colaborar con quienes más lo necesitan.

La Gozadera se reúne en su centro social del barrio Malvín, en Aconcagua 4991, y allí recibe las donaciones hasta este domingo, a partir de la hora 17.00.

En esta instancia recolectan ropa de abrigo para damas, caballeros y niños.

La integrante de la Asociación La Gozadera Cultural, Norma Miranda, dijo a Subrayado que lo que más necesitan son frazadas y acolchados. "Este año en especial es muchísimo el frío, hay muchas campañas de abrigo para gente en situación de calle, pero también en algunos barrios se necesitan", comentó.

Norma dijo que la campaña la realizan todos los años ya que el objetivo de la comparsa es ayudar a los vecinos de distintos barrios.

Por otra parte, el Club Welcome ubicado en la zona del barrio Palermo, también lleva adelante una campaña de recolección de abrigo durante todo el mes de junio.

Las colaboraciones serán donadas a la parroquia San Ignacio de Loyola y para las personas del barrio que se encuentran en situación de calle.

El entrenador y coordinador de formativas del club, Gastón Caldes, dijo a Subrayado que trabajan junto a la olla popular que funciona en dicha parroquia.

"Estamos juntando todo tipo de abrigos: camperas, buzos, calzas, pantalones, tanto para hombres como para mujeres, para niños también", señaló.

En lo posible solicitan ropa en buen estado. "Hay unas cajas que están siempre abiertas donde se puede dejar por si no hay nadie, si no pueden hablar conmigo o en la secretaría del club", indicó.

El club está ubicado en la calle Emilio Frugoni 934.

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