RECIBÍ EL NEWSLETTER
SORTEO CONMEBOL

La final de la Copa Libertadores 2026 se juega en Montevideo; así quedaron los grupos de Nacional y Peñarol

Nacional quedó en el Grupo B junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Peñarol quedó en el Grupo E con Corinthians de Brasil, Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.

AFP

AFP

Este jueves se realizó en la sede de la Conmebol el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, anunció que la final del certamen se disputará en Montevideo, pero todavía no precisó cuál será el estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MartinCharquero/status/2034783122902880377&partner=&hide_thread=false

Nacional quedó en el Grupo B junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Peñarol quedó en el Grupo E con Corinthians de Brasil, Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.

Foto: AFP. Copa Libertadores.
Seguí leyendo

Sorteo de grupos de la Libertadores 2026 este jueves: Francescoli y Godín asisten a la ceremonia

Así quedaron los grupos:

Grupo A

Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco (PER) e Independiente Medellín (COL).

Grupo B

Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL).

Grupo C

Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) y Independiente Rivadavia (ARG).

Grupo D

Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona (ECU).

Grupo E

Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL) y Platense (ARG).

Grupo F

Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER).

Grupo G

Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA).

Grupo H

Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) y Universidad Central (VEN).

Embed

El presidente de la Conmebol anunció el histórico aumento para este año en lo que respecta a premios.

El campeón de la Libertadores cobrará USD 25 millones, mientras que el campeón de la Sudamericana obtendrá un premio de USD 10 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/agdws/status/2034779626208113086&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Subrayado y AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
POR EL COSQUÍN ROCK DEL SÁBADO

Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles
DURAZNO

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
PIDE JUSTICIA

"Nunca pude imaginar que sería capaz de hacer esto", dijo hermano de Silvia, la mujer asesinada por su expareja en Artigas

Te puede interesar

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: Hay niños que pueden estar en riesgo físico video
TRES NOCHES CON TIROTEOS EN MANGA

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: "Hay niños que pueden estar en riesgo físico"
Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica video
Cecilia San Román

Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: "Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica"
Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo video
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo

Dejá tu comentario