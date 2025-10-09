La fecha 12 del fútbol argentino con ausencia de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo , el entrenador de Boca Juniors, tiñe de luto la duodécima fecha del torneo Clausura argentino que se jugará a partir del viernes, sin la participación del club xeneize que abrió las puertas de La Bombonera para despedir los restos de su director técnico.

Russo murió en la noche del miércoles a los 69 años tras varias semanas de lucha contra un deterioro creciente en su salud, con varias internaciones, y dirigió por última vez al club azul y oro el 21 de septiembre, en el 2-2 entre Boca y Central Córdoba en La Bombonera.

El deceso del DT, con más de 1.200 partidos dirigidos en más de tres décadas como timonel, es un golpe muy duro para Boca.

La parte final de la temporada será afrontada por Claudio Úbeda, asistente de Russo, como conductor interino, ya que al Xeneize sólo le queda por delante el Clausura, que lo tiene como líder del grupo A junto a otros tres equipos.

"Para todos los que tuvieron el enorme honor de conocerlo, hemos perdido a una gran persona y amigo", lo despidió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que decretó un minuto de silencio en todos los partidos de todas las categorías y divisiones a lo largo del fin de semana.

Incluso el plantel de la selección argentina, que tiene entre sus integrantes a Leandro Paredes, volante de Boca, realizó un minuto de silencio en homenaje en medio de una de las prácticas en Miami, apenas instantes después de conocerse la noticia de la muerte de Russo.

"¡Gracias por tanta gloria, Miguel!", lo saludó Boca en uno de sus posteos en redes sociales, después de que la dirigencia del club le ofreció a la familia de Russo abrir La Bombonera para que hinchas de todos los clubes se acerquen a despedir al popular DT, que dejó también su huella en Rosario Central, Estudiantes, Lanús y Vélez, entre otros.

Dentro de este contexto, Boca postergó el cotejo que debía jugar el sábado en cancha de Barracas Central, que de inmediato se sumó a las condolencias generalizadas, y recién regresaría a la acción cuando reciba a Belgrano de Córdoba el domingo 19.

River, por la recuperación.

Preocupado por una mala racha, con tres derrotas seguidas en el Clausura y cinco caídas en sus últimos seis partidos en todas las competencias, River intentará salir a flote cuando reciba a Sarmiento, uno de los que lucha por la permanencia.

Los tropiezos en fila y la eliminación de la Copa Libertadores dejan al Millonario obligado a ganar el Clausura o la Copa Argentina para evitar una temporada en blanco, después de haber invertido más de 70 millones de dólares en refuerzos pedidos por el DT Marcelo Gallardo.

Por lo pronto, el conductor deberá rearmar el equipo en una fecha en la que deberá hacer frente a una baja generalizada de figuras, entre lesionados y convocados a las selecciones en fecha FIFA.

La acción comenzará el viernes con los partidos San Lorenzo-San Martín de San Juan, Defensa y Justicia-Argentinos, Central Córdoba-Unión y Newell’s-Tigre, y seguirá el sábado con Gimnasia y Esgrima-Talleres, Banfield-Racing, Belgrano-Estudiantes y Vélez-Rosario Central.

El domingo chocarán Aldosivi-Huracán, Independiente Rivadavia-Godoy Cruz, Instituto-Atlético Tucumán, River-Sarmiento e Independiente-Lanús, y el lunes será el turno de Platense-Riestra, mientras que Barracas-Boca fue aplazado con fecha a confirmar.

Posiciones.

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Boca Juniors (1) 17 11 4 5 2 18 8

2. Unión 17 11 4 5 2 15 10

3. Barracas (1) 17 11 4 5 2 13 11

4. Estudiantes 17 11 5 2 4 12 12

5. Defensa y Justicia 16 11 4 4 3 12 10

6. Tigre 16 11 4 4 3 10 8

7. Huracán 16 11 4 4 3 6 8

8. Argentinos 15 11 4 3 4 12 8

9. Central Córdoba 15 11 3 6 2 12 9

10. Belgrano 14 11 3 5 3 10 8

11. Banfield 14 11 4 2 5 9 14

12. Racing 12 11 3 3 5 10 12

13. Ind. Rivadavia 11 11 2 5 4 10 12

14. Newell’s 10 11 2 4 5 9 17

15. Aldosivi 6 11 1 3 7 3 14

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Riestra 23 11 7 2 2 16 8

2. Vélez Sarsfield 22 11 6 4 1 16 7

3. Lanús 20 11 6 2 3 11 9

4. River Plate 18 11 5 3 3 18 11

5. Rosario Central (2) 18 10 4 6 0 11 5

6. San Lorenzo 16 11 4 4 3 9 8

7. Atlético Tucumán 15 11 4 3 4 13 11

8. Gimnasia LP 13 11 4 1 6 7 12

9. Sarmiento (2) 12 10 3 3 4 8 11

10. Instituto 12 11 2 6 3 5 11

11. San Martín SJ 11 11 2 5 4 8 11

12. Talleres 11 11 2 5 4 5 9

13. Platense (1) 10 10 2 4 4 10 15

14. Godoy Cruz 9 11 1 6 4 9 14

15. Independiente (1) 6 10 0 6 4 6 10

(1) Tienen su partido postergado.

(2) Partido suspendido a los 45 minutos por malas condiciones climáticas.

